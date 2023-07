Liever een refurbished telefoon dan hem laten fixen: reparateurs vallen bij bosjes om

Crisis, torenhoge inflatie? Desondanks laten we onze kapotte smartphone niet meer repareren. Gebruikers lopen liever door met een gebroken scherm of kopen een nieuw toestel. Reparateurs vallen bij bosjes om.

Relax, it’s only broken. Het credo van reparatieketen Fixables geldt sinds deze week ook voor het bedrijf zelf. De keten, met vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Bussum, is failliet.

“Hoe het komt?” zegt Fixables-eigenaar René Smit daags nadat hij het faillissement heeft aangevraagd: “Tegenvallende omzetten die na corona niet meer op het oude niveau kwamen. Dat geldt voor de hele branche, hoor ik van collega’s. Ik vind het ook raar.”

Want in tijden van gierende inflatie en oplopende prijzen ligt het toch voor de hand dat bezitters hun kapotte mobieltje laten opkalefateren in plaats van een nieuwe te kopen.

Toch gaat het slecht in de reparatiebranche. Het CBS telde vlak voor corona nog 1280 ‘reparateurs van communicatieapparatuur’, momenteel nog maar 1160. En in de categorie elektronikaherstellers daalde het aantal vestigingen in vier jaar van 390 naar 355.

Taxateur

Het is vooral de klant die de reparateurs in de steek laat. “Ik verbaas me erover dat er juist in deze tijden met hoge prijzen minder reparaties zijn,” zegt Smit, terwijl de taxateur in de Fixablesvestiging in de Amsterdamse Rivierenbuurt op voorspraak van de curator de inventaris monstert.

“Misschien lopen mensen langer door met een kapot scherm of een camera die het niet doet. Voor een nieuw scherm van een iPhone 14 Pro betaal je 400 euro. Dat hebben veel mensen er niet voor over.”

Terwijl de reparatiesector het toch moet hebben van Apple. Voor Androidtoestellen, goed voor drie van de vijf verkochte smartphones, zijn goedkope, kwalitatief goede nieuwe exemplaren vaak een gewilder alternatief dan reparatie.

Dat het weinig duurzaam is om een wrakkige telefoon weg te gooien in plaats van te laten repareren, is voor de doorsnee klant geen punt van overweging. “Je kunt het over duurzaamheid hebben,” zegt Smit gelaten, “maar dat speelt voor de consument alleen een rol als het ook financieel aantrekkelijker is.”

Carglass van de telefoonreparatie

Dit voorjaar viel concurrent Fixers al om, met zijn dertien reparatiewinkels in Nederland, waaronder filialen in Amsterdam en Amstelveen. Het bedrijf werd vijf jaar geleden opgezet door onder anderen Michiel Mol (ex-Lost Boys, Guerrilla Games, Spyker F1) om ‘de Carglass van de telefoonreparatie te worden.’

Dat leek lang te lukken. December vorig jaar haalde Fixers nog twee miljoen euro groeigeld op via crowdfundingbeurs Npex. Eigenlijk zocht Fixers een miljoen meer, om groei tot 35 zaken te financieren. Maar ondanks alle mooie woorden bij de ‘beursgang’ concludeert curator Victor Kruit nu dat het geld nooit bedoeld was voor groei, maar voor broodnodige overlevingsmiljoenen.

Immers, twee maanden later al meldde Fixers de geldschieters dat de groeispurt van de baan was. In plaats van nieuwe winkels gingen zelfs zaken dicht. Ook dat bood geen soelaas. Begin mei vroeg het bedrijf betalingsuitstel aan, snel gevolgd door het faillissement. Vijfhonderd klanten moesten hun telefoon, al dan niet gerepareerd, ophalen in Nieuw-Vennep, wat een aanzienlijk aantal de moeite niet waard vond.

Fixers werd in juni doorgestart, gekortwiekt tot vijf zaken en vijf van de dertig werknemers. Overnemer MAH, dat een mobiele reparatieservice uitbaat, betaalde voor de hele keten maar 70.000 euro, blijkt uit het verslag van de curator.

‘Jammer voor hen’

“Ik vind het ook wel spannend als ik zulke verhalen hoor,” zegt Boris Blijham van reparatieketen The Phonelab. “Maar het gaat met ons best goed. We hebben net vestigingen geopend in Den Haag en Rotterdam en werken aan nog eentje. Dan zitten we op tien zaken.”

Ook hij bood mee op het failliete Fixers. “Maar een ander heeft gewonnen. Wij vonden het te veel geld. Dan groeien we liever op eigen kracht.” In het nu ook omgevallen Fixables heeft Blijham geen interesse. “We zitten vaak bij elkaar in de buurt, zoals in Utrecht en de Amsterdamse Pijp. Daar zat Fixers ook. Wij groeien daar, zij hebben het niet gered. Misschien wel door ons. Dat is jammer voor hen, maar zo werkt het.”

Niet dat Blijham, die Phonelab in 2015 met een inmiddels opgestapte studiegenoot startte, niet dezelfde verandering ziet die ketens als Fixables en Fixers de das om deed. “Vóór corona groeide het aantal reparaties altijd en kwamen er steeds meer reparateurs bij. En werden veel smartphones verkocht.”

Dat is wel voorbij. “Er worden minder nieuwe telefoons verkocht, maar meer refurbished (opgeknapte tweedehandsjes). Als je voor 300 euro een refurbished toestel koopt terwijl een reparatie 200 euro kost, dan kies je voor nieuw.”

Btw-verlaging

Branchevereniging Techniek Nederland, waarbij vooral grote elektronicaketens zijn aangesloten die ook reparatiediensten bieden, heeft wel een oplossing. “Wij willen een btw-verlaging voor elektronicareparaties van 21 naar 6 procent,” zegt Martin Hof, “zoals bijvoorbeeld ook voor schoenmakers geldt. Maar volgens het ministerie van Financiën levert dat niet meer reparaties op. Daar denken wij echt anders over.”

Volgens Hof laten niet zozeer de klanten reparateurs in de kou staan, maar de mobieltjesfabrikanten. “De meeste reparaties vinden plaats onder garantie. Daarbij legt de fabrikant allerlei voorwaarden op en stelt een bedrag vast. Dat kan eigenlijk niet uit. Dat bleek ook bij Fixers.”

Ook het verkrijgen van onderdelen, documentatie en software is heel lastig. Hof: “Prijzen van merkonderdelen worden kunstmatig hoog gehouden. Alternatieven zijn niet toegestaan. Alternatieven tussen haakjes, want die worden vaak in dezelfde fabriek gemaakt. Gaat er een merkje op, dan kost het 500 euro en zonder misschien maar 200.”

Ook stelt onder meer Apple eisen aan garantiereparateurs, die volgens het curatorenverslag van Fixers zo ver gaan dat het merk bepaalt waar een keten winkels opent, zodat Apple of andere reparateurs niet worden dwarsgezeten.

Macht fabrikanten te groot

Hof: “De macht van fabrikanten is zeer groot. Brussel en Den Haag grijpen nu in. Producenten moeten professionele reparateurs nu verplicht toegang geven tot onderdelen, reparatiehandleidingen en software. Wij zetten daar nu een register voor op.”

Voor Fixables is dat te laat. Curator Maarten Bout kan nog niet veel zeggen over het faillissement. “Mijn focus ligt op een doorstart. We kijken of er geïnteresseerde partijen zijn. Ik verwacht daarover op zijn vroegst eind volgende week iets te kunnen zeggen.”

Of eigenaar Smit zelf probeert zijn bedrijf schuldenvrij door te starten, weet hij nog niet. “Ik overweeg het nog. Na vandaag gaan we dicht. Er is niks te verkopen of te repareren en we kunnen geen onderdelen meer inkopen. Klanten zijn netjes afgehandeld want ik wil geen boze klanten.”