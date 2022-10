Licht uit, kaarsen aan: bakkers protesteren tegen ontoereikende energiecompensatie

Een bakker heeft het licht in de zaak uitgelaten en kaarsen aangestoken. Beeld ANP

Bettina Loose heeft in de Van Woustraat een biologische banketbakkerij waar ze, naar Duitse baktraditie, taartjes en koekjes maakt. Door in haar bakkerij geen licht te laten branden en in plaats daarvan kaarsen, voerde ze zaterdag een ‘fluwelen protest’ om te laten zien dat het water veel bakkers in Nederland ‘tot boven de lippen’ staat.

Landelijk bakten ruim tweehonderd bakkers volgens Sandra Pluim van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij diezelfde dag bij kaarslicht. Met de hashtag #WijWillenBakken lieten talloze bakkers op sociale media weten hun lichten uit te doen. Ze noemen de aangekondigde steun vanuit Den Haag ‘gebakken lucht’.

Volgens de organisatie zien bakkers uit zowel het mkb als het grootbedrijf ‘hun bedrijven ten onder gaan door de toenemende kostenstijgingen’. Brood bakken ‘is niet meer op te brengen tegen de huidige energieprijzen,’ zo is te lezen in een verklaring.

“Sommige klanten hadden het niet in de gaten,” vertelt Loose. “Anderen vroegen er specifiek naar en waren meelevend.” Er was volgens de banketbakker veel begrip en dat deed haar goed. Loose valt bij de energiecompensatie volledig buiten de boot. Omdat ze té energiezuinig is.

Uit de brand helpen

In 2014 werd ze tweede bij de uitverkiezing voor duurzaamste mkb-er van Amsterdam, bovendien bakt ze biologisch en duurzaam. Ze krijgt daarom geen steun van het kabinet. En dat, terwijl ook bij haar de energierekening drie tot vier keer zo hoog is geworden. “Het voelt heel cru,” aldus Loose. “Ik heb, omdat ik energiezuinig ben, maar weinig nodig, maar die steun zou me wel heel erg uit de brand helpen.”

Loose hoopt dat de actie de mensen in Den Haag wakker schudt. “Wat ze ons nu voorschotelen, is gewoon niet toereikend.”

Het kabinet zei 3,1 miljard euro energiesteun toe voor het mkb vanaf april volgend jaar, maar de compensatie is te weinig en komt te laat, meent Loose. “Tegen die tijd zijn er al bakkers mee opgehouden. Kijk naar Venekamp, die stoppen er half januari mee. Dat kan toch niet?”

Stoppen na 125 jaar

Loose doelt daarmee op bakkerij Venekamp in de Ferdinand Bolstraat in De Pijp. De bakkerij meldde donderdag aan AT5 dat ze er dankzij de hoge gasprijzen en personeelstekort na 125 jaar mee ophouden.

Als er niks verandert en de energie- en grondstofprijzen onverminderd hoog blijven, voorziet Silvia van Nieuwland van kenniscentrum Beko Advies dat 10 procent van de bakkers voor het eind van het jaar te maken krijgt met financiële problemen.

Een gemiddelde bakker is normaal gesproken 3 procent van de omzet kwijt aan energiekosten. Dat is inmiddels gestegen naar 9 procent, zegt Van Nieuwland. De steunmaatregel van de overheid is er echter alleen voor bedrijven die 12,5 procent van de omzet kwijt zijn aan energie. “95 procent van de sector heeft hier niks aan,” aldus Van Nieuwland.

