Lichaam ontdekt in vuilcontainer in Edam

De Schepenmakersdijk in Edam. Beeld Google Streetview.

Het lichaam werd vandaag rond 11.30 uur aangetroffen in een vuilcontainer aan de Schepenmakersdijk in Edam. De politie kwam met meerdere auto’s ter plaatse en doet op dit moment onderzoek naar de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak. Of het gaat om een man, een vrouw of een kind is nog niet bekendgemaakt.

Ook meerdere ambulancevoertuigen waren aanwezig. De politie heeft een huis aan de Schepenmakersdijk afgezet met linten.