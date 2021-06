Lichaam gevonden in België, waarschijnlijk militair Jürgen Conings

Beeld BELGA

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, bevestigt dat hij een lijk heeft ontdekt in de bossen in buurgemeente Dilsen en dat de kans heel groot is dat het om Conings gaat. Onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is.

De burgemeester was aan het mountainbiken met vijf vrienden, zoals elke zondag. “Op een bepaald moment rook ik een lijkengeur. Ik herkende de lucht meteen omdat ik een klein jaar geleden aanwezig was bij het opgraven van stoffelijke overschotten op kerkhoven in onze gemeente’’, zegt Tollenaere (Open VLD) vanuit zijn auto.

De lijkengeur deed hem meteen denken aan Conings. “Ik fiets wekelijks in de bossen waar de afgelopen weken naar hem is gezocht en heb er vaak rekening mee gehouden dat we hem zouden kunnen tegenkomen maar niet als lijk.” Forensische speurders en leden van het federale parket onderzoeken volgens hem het lijk op de vindplaats. “Het is nog niet officieel dat het om Conings gaat maar ik verwacht die bevestiging in de loop van de middag of avond.”

Hij vindt het ‘erg’ voor Conings maar is opgelucht dat er nu een einde aan de wekenlange onzekerheid is gekomen. “Het is een opluchting voor de hele regio en voor de veiligheid van de samenleving. Vooral ook voor mensen met een migratieachtergrond vanwege de extreemrechtse ideeën die Conings erop na hield en de verdenkingen van het plannen van een aanslag op een moskee of op prominente figuren,’’ aldus de burgemeester, die kort na de vondst de gemeenteraad per app op de hoogte bracht. Over de doodsoorzaak van Conings is nog niks bekend.

Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jürgen Conings. Voor hen is dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 20 juni 2021

Van Ranst: Opluchting

Ook de door Conings bedreigde Belgische viroloog Marc van Ranst heeft inmiddels gereageerd: “Vooral voor mijn zoon is het een opluchting dat hij gevonden is. Ik neem aan dat mijn periode in het safehouse achter de rug zal zijn. Het crisiscentrum zal dat nu bekijken. Ik heb weinig sympathie voor zo iemand maar mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en kinderen.”

Jürgen Conings verdween op 17 mei met wapens die hij had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Het federaal parket bestempelde Conings meteen als een terreurverdachte wegens zijn extreemrechtse sympathieën en bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst, die sindsdien in een safehouse verblijft. Conings stond ook op de OCAD-lijst van potentieel gevaarlijke extremisten.

Een dag later werd wel zijn auto teruggevonden, maar van Conings was geen spoor. Sinds meer dan een maand zijn er al tientallen zoekacties geweest, vooral in het Nationale Park Hoge Kempen in het Belgische Limburg.