Lichaam aangetroffen in water bij Fogostraat in Nieuw-West

Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. Beeld Joris van Gennip

Volgens de politie kwam er rond 12.00 uur een melding binnen over een lichaam in het water. Volgens de melder was het al duidelijk dat de persoon overleden was.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Het lichaam is rond 14.45 uur door een duikteam uit het water gehaald. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend, zegt een woordvoerder.

