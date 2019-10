Levensmiddelenfabrikant Unilever halveert gebruik van nieuw plastic

Het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam. Beeld REUTERS

Om deze forse inkrimping voor elkaar te krijgen, gaat Unilever (400 merken, actief in 190 landen) veel minder plastic gebruiken in de verpakkingen van producten. Voorbeelden zijn ijsjes zonder plastic wikkel, plastic tandenborstels die worden vervangen door bamboe-exemplaren en zeepjes die geen plastic laagje meer in de verpakking krijgen. Deze maatregel moet zorgen voor een verlaging van 100.000 ton plastic per jaar.

Herbruikbaar

Een andere manier om het gebruik van nieuw plastic te halveren, is door niet-recyclebaar plastic te vervangen door plastic dat wel herbruikbaar is. Hierdoor zou Unilever in 2025 nog 350.000 ton nieuw plastic gebruiken. Hoofddoel is dat alle plastic verpakkingen van het bedrijf in 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

Daarnaast heeft Unilever-baas Alan Jope bekendgemaakt dat de multinational over vijf jaar meer plastic verpakkingen wil inzamelen en verwerken dan er op de markt worden gebracht. “In 2025 willen we 350.000 ton nieuw plastic gebruiken. Volgens de quota die we onszelf hebben opgelegd, moeten we dan ongeveer 600.000 ton plastic helpen inzamelen en verwerken. We willen deze toezegging nakomen door extra investeringen en partnerschappen aan te gaan op het gebied van afvalinzameling en verwerking. Ook gaan we meer gerecycled plastic aankopen en meedoen aan programma’s waarbij we rechtstreeks betalen voor de inzameling van plastic.’’

Radicaal

Volgens Jope heeft plastic zeker zijn plaats, maar niet in het milieu. “We kunnen de plastic afvalberg alleen verminderen door snel te handelen en door radicaal actie te ondernemen.’’

Met name buiten Europa is er door het ontbreken van een goed inzamelsysteem een groot plasticprobleem. Unilever richt zich, in samenwerking met de Verenigde Naties, op het verbeteren van deze systemen in onder meer India, Indonesië en Brazilië. In Indonesië zijn er inmiddels drieduizend afvalbanken opgericht om afval te recyclen.