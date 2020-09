Leven minder leuk sinds coronacrisis: ‘Jongeren steeds somberder’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel, dat een halfjaar na het begin van de coronacrisis de balans opmaakt. Een meerderheid (60 procent) verklaart sinds de crisis last te hebben of hebben gehad van mentale klachten. Dit varieert van lichte klachten, zoals piekeren en prikkelbaar zijn, tot serieuze verschijnselen zoals depressiviteit en paniekaanvallen.

Vooral mensen van 18 tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: driekwart (74 procent) geeft aan last te hebben (gehad) van klachten. Van de 65-plussers zegt 48 procent mentale klachten te hebben ervaren. Opiniepeiler Gijs Rademaker van EenVandaag: “Daarmee zijn de geestelijke sores voor jongeren vele malen groter dan voor ouderen. Dit zijn écht heel grote verschillen.’’

Sleur

Onzekerheid over een huis of baan, extra werkdruk en de zorg voor jonge kinderen zijn veelgenoemde problemen voor de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. Maar ook relatief weinig contact en het gebrek aan variatie daarin, de sleur en moedeloosheid over het einde van de crisis zorgen ervoor dat deze groep mentaal in de knoop raakt.

Steeds meer jongeren met klachten

Naarmate de crisis voortduurt, komen er meer jongere mensen met klachten bij. Meest voorkomende klachten in deze groep zijn nu stress (40 procent), eenzaamheid (38 procent) en aanhoudende vermoeidheid (36 procent). In april lagen die cijfers zo’n 10 procent lager. “Je ziet dat de mentale gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Het geeft stress en maakt jongeren steeds somberder,’’ analyseert Rademaker. “Misschien hebben we klachten te makkelijk flauw afgedaan. Zo van: joh het is niet zo erg als je een keer géén feestje hebt. Deze zes maanden wegen zwaar voor jongeren, niet medisch maar mentaal.’’

Minder leuk

Zes op de tien ondervraagden geven aan dat hun leven minder leuk is geworden. Driekwart mist het ontmoeten van mensen, bijvoorbeeld op feestjes. Een ondervraagde: “Ik merk dat mijn sociale kring steeds beperkter wordt, terwijl ik heel graag onder de mensen ben. Ik heb het idee dat ik sociaal afgestompt raak.’’

Twee derde mist spontaniteit: even op bezoek bij iemand of naar het terras zonder te reserveren. “Ik mis de ongedwongenheid van elkaar zien,’’ klaagt een ander. “Alles moet maar gepland worden nu. Het leuke is er dan snel vanaf.’’