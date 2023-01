Leuzen op Erasmusbrug komen uit extreemrechtse kringen: 'Zelfs voor die groep best extreem’

Op de Erasmusbrug waren tijdens de jaarwisseling leuzen te lezen, zoals ‘White Lives Matter’. Beeld Still uit video

‘Going to do activism today’, schrijft iemand met het pseudoniem ‘Derpman’ die actief is in het Nederlandse Telegram-kanaal White Lives Matter op 31 december. ‘If I am not back online tomorrow, I am probably in a jail.’ Een dag later wordt in hetzelfde kanaal een filmpje gedeeld over de veelbesproken actie bij de Erasmusbrug. ‘Derpman’ reageert erop door te verwijzen naar een internationale White Lives Matter-groep. ‘For those interested.’

‘White Lives Matter’ is een van de teksten die op het Rotterdamse icoon is verschenen. Maar ook de Engelstalige zin ‘We must secure the existence of our people and a future for white children’ (‘we moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren’). Deze zin werd vorige eeuw gebruikt door een Amerikaanse, witte separatistische, terroristische groepering en is bekend geworden onder de afkorting ‘14 words’.

‘Zelfs voor extreemrechts nog best extreem’

Sarah de Lange noemt deze woorden ‘zelfs voor extreemrechts nog best extreem’. Ook omdat de zin die er doorgaans achteraan komt, gaat over ‘de schoonheid van de witte, Arische vrouw’. “Het is echt een neonazistische uitspraak. Deze termen zijn niet algemeen bekend in Nederland, dus het laat zien dat de mensen die dit projecteerden op de brug zich erg in de materie hebben verdiept,” zegt de hoogleraar Politiek Pluralisme aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in extreemrechts.

Het is niet de eerste keer dat dat de White Lives Matter-beweging, overgewaaid uit Amerika, van zich laat horen in Rotterdam. Verleden jaar werden voor de gemeenteraadsverkiezingen posters van kandidaten met een donkere huidskleur, onder wie Richard Moti (PvdA), beplakt met stickers met de tekst ‘White Lives Matter’. De stickers verwezen naar hetzelfde Telegram-kanaal waar dit weekend de actie werd aangekondigd.

De politici deden aangifte. Moti leverde zelf veel informatie aan maar zegt niets meer te hebben gehoord. In 2021 voerde de extreemsrechtse groepering Voorpost actie bij het Rotterdamse hoofdkantoor van Coca Cola met onder meer een bordje ‘Blank Lives Matter’.

‘Projector is zo groot als stuk handbagage’

De Rotterdamse politie is een onderzoek gestart naar de persoon achter de projecties op de Erasmusbrug. De eigenaar van Resal Laser, die zelf eerder woorden op de pyloon projecteerde, stelt dat het niet zo ingewikkeld is. “Zo’n projector heeft het formaat van een stuk handbagage in het vliegtuig. Een stopcontact heb je niet nodig, als je een goede accu hebt. Daarna is het een kwestie van goed richten.”

“Als je een lijn trekt vanaf de reflectie van een gebouw op de Boompjes, kan de politie achterhalen waar die persoon stond,” stelt hij. In een hotelkamer misschien? Dat lijkt de directie van het NH Hotel in elk geval onwaarschijnlijk. “Dan moet je een ingewikkelde bocht maken en er zit folie op de ramen, die niet open kunnen.” Eerder stelde de organisatie van het vuurwerk dat de projectie uit een woning in een van de torens op de Wilhelminapier leek te komen.

‘Teksten niet strafbaar’

Als is gevonden wie de projector bediende, is de volgende vraag of de teksten strafbaar zijn. Het OM bekijkt dat. “Ik denk het niet, maar het scheelt niet veel,” zegt Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht. “De vrijheid van meningsuiting wordt door de wet beperkt als het gaat om discriminatie, haatzaaien, groepsbeleiding of oproepen tot geweld. Deze uitspraken kun je niet fraai vinden, walgelijk zelfs, maar ze zijn niet tegen een groep gericht.”

Hij noemt het opvallend dat de actie nog niet is opgeëist. “Blijkbaar is het niet gericht op het winnen van nieuwe mensen voor een bepaalde beweging maar op het creëren van chaos en ophef. Dat iedereen het erover heeft.”

Ook advocaat Geert-Jan Knoops, die PVV-leider Geert Wilders bijstond in het ‘minder-Marokkanen’-proces, stelt dat de 14 words ‘niet direct te kwalificeren zijn als strafbaar’. “Dit zou anders kunnen zijn omdat die leus geassocieerd wordt met uitspraken in de Verenigde Staten van een neonazistische partij. Dat is aan het OM om te beoordelen.”

‘Dit vijandbeeld vorm basis voor haat en geweld’

Of het strafbaar is of niet, een radicaliseringsexpert van onderzoeksbureau NTA noemt de slogans hoe dan ook ‘zorgelijk’. “In dit denkbeeld zit een vijandsbeeld opgesloten, waarvan we weten dat deze vaak de basis heeft gevormd van haat en geweld. Deze retoriek komt ook voor in de manifesten van extreemrechtse aanslagplegers in de laatste jaren.” Zo had Brenton Tarrant, de rechts-extremist die in 2019 51 mensen doodschoot in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, ook de slogan ‘14 words’ op een van zijn geweren geschreven.

De experts stellen ook dat de andere slogans die op de brug werden geprojecteerd geen onschuldige teksten zijn. De Lange: “White Lives Matter klinkt als een tegenhanger van Black Lives Matter, maar is dat niet. BLM stelde dat zwarte levens werden bedreigd door politiegeweld. WLM is opgezet door extreemrechts dat mensen wil laten geloven dat witte levens in gevaar zijn door omvolking.”

En ook ‘Zwarte Piet deed niets verkeerd’ refereert niet alleen aan de Zwarte Piet-discussie. “Een van de redenen dat de extreemrechtse beweging schrikbarend gegroeid is in de laatste jaren, is hun succes in het combineren van hun ideologie en populaire internet-memecultuur. Ook deze slogan verwijst mogelijk naar zo’n meme, namelijk ‘Hitler did nothing wrong’ (Hitler deed niets verkeerd),” zegt de NTA-onderzoeker.

Verwarring veroorzaken

Het is een tactiek die extreemrechts vaak gebruikt: populaire thema’s, zoals Zwarte Piet, verbinden aan hun eigen gedachtegoed. “Extreemrechts probeert door dit soort slogans ook verwarring te zaaien. Of zijn slogan blijft hangen, of het kan de slachtofferrol innemen en stellen dat je ‘dit niet eens meer mag zeggen’,” stelt de onderzoeker.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt al enige tijd voor het opkomende accelerationisme: een ideologie die door middel van geweld chaos en een rassenoorlog wil creëren in Europa en de VS. Volgens de dienst zouden enkele honderden Nederlanders, vooral jonge mannen, er ontvankelijk voor zijn. De denkbeelden worden vooral online verspreid.