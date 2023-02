Let op een gat in het wolkendek: groene komeet is donderdag waar te nemen

Onderzoekers sluiten niet uit dat kometen ooit aan de basis stonden van het leven op aarde. Dat verklaart ook deels de fascinatie voor kometen, die donderdag met een nieuwe, waarneembare bezoeker wordt gevoed.

Een groene komeet komt donderdag op het dichtste punt langs de aarde en is zichtbaar met een verrekijker of heel misschien met het blote oog. “Ik heb hem al gespot, tussen de wolken door,” zegt Esther Hanko, amateurastronoom in Purmerend die ’s avonds graag op jacht gaat naar bijzondere verschijnselen aan de nachtelijke hemel. De passage van komeet C/2022 E3 valt daar zeker ook onder.

Hanko: “Hij werd in maart ontdekt en toen dacht ik: dat zou wel eens een leuke kunnen worden. Op 18 januari ben ik er echt vroeg voor opgestaan en heb ik hem gezien. Wel met de verrekijker, trouwens, niet met het blote oog.”

De komeet is een bezoeker uit de verste, buitenste regionen van het zonnestelsel, de Oortwolk, genoemd naar de Nederlandse astronoom Jan Hendrik Oort (1900-1992). De wolk is een verzameling van ijzige ruimterotsen, die drieduizend maal verder weg staat dan de aarde van de zon, en honderd keer verder dan Neptunus.

“Het leuke van kometen is dat ze sinds de vorming van het zonnestelsel eigenlijk niet meer veranderd zijn,” zegt Lucas Ellerbroek, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Het zonnestelsel ontstond zo’n vijf miljard jaar geleden uit een kolkende schijf stof en gas. De kruimels die overbleven nadat de zon en de planeten daaruit samenklonterden, zijn onder andere te vinden in de Oortwolk, die af en toe bezoekers richting de aarde keilt.

Complexe verbindingen

“Dat betekent ook dat kometen getuigen waren van de babyjaren van het zonnestelsel,” zegt Ellerbroek, die onderzoek deed naar de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko die in 2014 bezocht werd door de Europese ruimtesonde Rosetta. “Het interessante is dat zich in het ijs van kometen complexe chemische verbindingen vormen en verzamelen.”

Mogelijk zijn zulke ingewikkelde moleculen zelfs ooit de basis geweest van het leven, zegt Ellerbroek. “We weten dat er in de beginjaren van de aarde veel inslagen waren van kometen die de complexe moleculen en ook water naar de aarde brachten.” Zeker weten onderzoekers het niet, maar wie weet was ooit een inslagkrater, gevuld met warm komeetwater en een brouwsel van complexe stoffen, de kom voor de oersoep waarin het leven begon.

Nu zou de komeetchemie overigens het tegenovergestelde effect hebben: de groene kleur van C/2022 E3 is onder andere een gevolg van uitwasemende gasmoleculen, waaronder het zeer giftige cyanide, die de ‘staart’ van de komeet vormen. De ijle gassen lichten groen op onder invloed van het ultraviolette licht van de zon.

Vorig jaar voor eerst gespot

De komeet, voluit C/2022 E3 (ZTF) genaamd, werd vorig jaar maart voor het eerst gespot door de Zwicky Transient Facility, een speciale camera op een telescoop van het Palomar Observatorium in Californië. De camera is speciaal ontworpen om aan een groot stuk van de hemel plotselinge veranderingen te detecteren. Daaronder vallen supernova’s – exploderende sterren – maar ook kometen en planetoïden, waarvan sommige misschien ooit in botsing dreigen te komen met de aarde.

Op 2 februari nadert C/2022 E3 de aarde op zijn dichtst, op een veilige 45 miljoen kilometer afstand. Daarna duikt hij weer de diepten van het heelal in. Sommige kometen komen regelmatig terug, maar deze waarschijnlijk niet, zegt Ellerbroek: “Het zou in ieder geval tienduizenden jaren duren. Maar waarschijnlijk zien we hem nooit meer.”