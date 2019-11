Leraren in Actie wil woensdag alsnog landelijke staking

Voorzitter van de vakbond Leraren in Actie Peter Althuizen. Beeld ANP

De actie werd vrijdagavond afgeblazen nadat minister Arie Slob (Onderwijs) het extra geld had toegezegd. Maar het geld is volgens Althuizen geen oplossing voor de structurele problemen in het onderwijs zoals het lerarentekort, te grote klassen en te lage salarissen. “We wisten niet wat ons overkwam,” zei hij. “Ik heb echt duizenden berichten gehad op Twitter en op Facebook. Wij vrezen dat grote onderwijsbonden op deze manier nooit meer leraren bereid krijgen om het werk neer te leggen voor de goede zaak.”

Leraren in Actie, een relatief kleine onderwijsvakbond met 1240 leden, zat niet aan tafel bij het overleg tussen de bonden, werkgevers en de minister. De vakbond had zich wel aangesloten bij de nationale stakingsdag.

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de onderwijsbond AOb zegt de frustraties bij leraren te begrijpen, maar noemt het resultaat vooral positief. “We hebben heel lang gehoord: ‘Er komt geen cent bij.’ Nu zijn we van 0 euro naar 460 miljoen gegaan.” Ze is blij met het succes op korte termijn en wil voor de langere termijn bereiken dat de partijen in de Tweede Kamer een inspanningsverplichting aangaan om in de volgende kabinetsperiode meer geld vrij te maken.