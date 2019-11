Leraren: half uur per week bezig met onzindelijke kinderen

Beeld ANP

Gemiddeld zitten er in een kleuterklas twee kinderen die niet zindelijk zijn en besteden docenten bijna een half uur per week aan het verschonen van leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Kantar (voorheen TNS Nipo).

Het verschonen gaat ten koste van het onderwijs, want de docent moet de rest van de klas op deze momenten vaak alleen laten. Een op de drie basisschoolleraren heeft dagelijks te maken met een leerling die de behoefte niet kan ophouden.

Vrijwel alle leraren verwachten dat een kind zindelijk is voordat het naar de basisschool gaat. Driekwart van de leraren vindt dat het helpen afvegen geen taak is voor de docent. “Bij intake van nieuwe leerlingen wordt verteld dat we verwachten dat de aangemelde leerling zindelijk is,” zegt een van de geïnterviewde leerkrachten.

Opvoeding

De leerkrachten willen dat ouders zich bewuster worden dat ze zindelijkheid in de opvoeding meenemen. Bijna de helft (43 procent) bespreekt het onderwerp op ouderavonden. “We gaan vooral een een-op-een het gesprek aan met ouders om tot een oplossing te komen. Ieder kind en iedere situatie is anders,” aldus een van de docenten.

In het onderzoek wordt ook aan ouders gevraagd waarom hun kind niet zindelijk is. De helft geeft aan het wel te hebben geprobeerd, maar dat het niet gelukt is. Bij een kwart van de leerlingen spelen medische redenen een rol.

Slecht zes procent van de ouders vindt dat het verschonen van kinderen tot het takenpakket van de docent hoort. Drie op de tien ouders vindt dat basisscholen kinderen die nog niet zindelijk zijn mogen weigeren.

Aan het onderzoek deden 406 leraren (waarvan 120 in groep 1 en 2), 538 ouders en 525 pedagogisch medewerkers mee. Deze uitkomsten zijn een vervolg op eerder onderzoek waaruit bleek dat het slecht gesteld is met de hygiëne op basisscholen. Eerder bleek al dat leraren zittend plassen graag zouden willen verplichten.