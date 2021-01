Leraren: grote problemen als lockdown aanhoudt

Bezorgde ouders hopen vooral dat eindtoets doorgaat

Niet alleen leraren, maar ook ouders maken zich zorgen over de achterstanden die leerlingen oplopen tijdens de lockdown. Ze vrezen door corona een lager schooladvies voor hun kind. Dat blijkt uit representatief onderzoek van ouderorganisatie ‘Ouders & Onderwijs’ onder 750 ouders van basisschoolleerlingen.



Met name laagopgeleide ouders en gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond maken zich zorgen over het schooladvies van hun groep 8'ers. 38 procent denkt dat hun kinderen een lager schooladvies krijgen door corona. Die vrees is niet ongegrond: in december schreef minister Slob (Onderwijs) al aan de Tweede Kamer dat leerlingen gemiddeld een lager advies kregen door het wegvallen van de eindtoets in 2020.



Groep 8'ers krijgen komende weken een definitief schooladvies. In april staat de eindtoets gepland. Als daar een hogere score uitkomt, kan het advies naar boven worden bijgesteld. Een slechte score op de eindtoets heeft geen gevolgen. Het advies van een leerkracht wordt niet naar beneden bijgesteld.



Onderwijsbonden en sectororganisatie van basisscholen PO-Raad op om dit jaar ‘kansrijk’ te adviseren. Als er twijfel is over bijvoorbeeld vmbo-t of havo willen ze dat leerlingen het voordeel van de twijfel krijgen.