Leontien Ceulemans (1952-2022) danste en acteerde, en was vooral de allereerste presentatrice van het Jeugdjournaal

Ze zal vooral worden herinnerd als de eerste presentatrice van het Jeugdjournaal, maar de donderdag op 70-jarige leeftijd overleden Leontien Ceulemans had ook een lange staat van dienst als actrice.

Op 5 januari 1981 werd de eerste aflevering van het NOS Jeugdjournaal uitgezonden. Het reguliere NOS Journaal, dat die dag z’n 25ste verjaardag vierde, was toen nog vooral een mannelijke aangelegenheid. Bij het Jeugdjournaal ging het anders. In de eerste jaren van het programma werden de reportages vooral door Marga van Praag gemaakt. De presentatie in de studio werd verzorgd door Leontien Ceulemans, die ook redactrice was.

De kijkers, groot en klein, vonden Ceulemans leuk. Maar tussen de redactie en de presentatrice boterde het niet. Later zei ze daar zelf over: ‘Ik kreeg vrijwel nooit inhoudelijke kritiek, maar het ging altijd over mijn uiterlijk. Dan vonden ze mijn pony weer te lang, of had ik de verkeerde blouse aan, of weet ik wat.’ Na drie jaar was de maat vol voor Leontien Ceulemans en stapte ze tijdens een redactievergadering boos op.

Ze vond al snel ander presentatiewerk, maar pakte ook haar oude werk als actrice weer op. De liefde voor het acteren had de in Amsterdam geboren en getogen Ceulemans van haar moeder, Hetty Berger, die zowel in het theater als op de radio en de televisie actief was. Ook haar vader, gitarist en zanger Jan Ceulemans, werkte veel voor de omroep. Leontien Ceulemans zelf was als driejarige al te horen in Kleutertje luister, een radioprogramma voor kleuters van de Avro.

Bonte carrière

Bij de KRO debuteerde ze op haar elfde als actrice in de hoorspelserie Een kind van 1813. Toch trok dansen haar aanvankelijk meer dan acteren. Een opleiding bij het Scapino Ballet leverde haar onder meer een plaats op in het showballet in de televisieshow Johnny en Rijk. Later deed ze alsnog de toneelschool. Als actrice combineerde ze, net als haar moeder, het theater met televisiewerk. In 1975 speelde in het toneelstuk Een vuile egoïst met veteranen Ko van Dijk en Guus Hermus, maar was ze ook te zien in de tv-bewerking van Peter van Straatens Paroolstrip Vader & Zoon.

Haar carrière na het Jeugdjournaal was bont. Ze speelde in de soapserie Goede tijden, slechte tijden, maar presenteerde ook radioprogramma’s met klassieke muziek. Ze was een regelmatige verschijning in tv-programma’s voor kinderen en deed veel voice-overs. Haar vaak als zwoel omschreven stemgeluid leende ze in de jaren negentig ook aan Radio Romantica, een programma van Veronica over liefde en seks. In 1993 poseerde ze naakt in de Nederlandse versie van het Amerikaanse tijdschrift Playboy.

Leontien Ceulemans, die de laatste jaren van haar leven leed onder een zwakke gezondheid, overleed in het Rosa Spierhuis, een woon- en werkcentrum voor oudere kunstenaars en journalisten in Laren. Ze stelde haar lichaam ter beschikking van de wetenschap.