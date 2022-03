Lente lijkt aan te breken, nog meer zonovergoten dagen op komst

Supporters tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PSV Eindhoven en Heracles Almelo in het Phillips stadion. Beeld ANP

De maand maart heeft tot nu toe veel zonnige en droge dagen gebracht. Ook deze week staat er amper regen op het programma. “Net als in de eerste dagen van maart houdt een krachtig hogedrukgebied de storingen met wolken en regen op afstand,” legt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza uit.

Op de meeste dagen blijft het dan ook droog. De week begint maandag op sommige plaatsen met een grijze ochtend. Vooral in het noorden kan tijdens de ochtendspits plaatselijk mist voorkomen. De mist lost geleidelijk op en gaandeweg de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. In de middag schijnt bijna overal de zon geregeld en ligt de temperatuur rond 8 graden bij een matige oostelijke wind.

De nachten zijn wel koud met op veel plaatsen een paar graden vorst, maar na de ochtendspits is de ergste kou op de meeste plekken wel verdwenen.

Veel zonneschijn

Dinsdag, woensdag en donderdag verlopen met veel zonneschijn. De middagtemperatuur gaat omhoog naar 10 tot 14 graden. In de zon en uit de wind lijkt de lente aan te breken.

Er verschijnen vanaf vrijdag wel meer wolken aan de hemel, maar deze wolken brengen voorlopig geen regen. Woei: “Mogelijk kan er in het tweede weekend van maart wel een lichte bui voorkomen. De neerslagkansen gaan namelijk iets omhoog. Het eind van de vrij zonnige periode is dus in zicht.” Ze vervolgt: “Toch laten de huidige weerkaarten enige onzekerheid zien voor de weersverwachting vanaf vrijdag. Het kan zomaar zijn dat het droge weer nog iets langer zal aanhouden.”

Bijzondere maand

Maart is meteorologisch gezien een bijzondere maand. De temperatuurverschillen per dag kunnen soms enorm zijn. Zo kan het tijdens het ochtendgloren een paar graden vriezen, terwijl de middagtemperatuur tot rond 20 graden uitkomt. Tussen de vroege ochtend en de late middag is soms meer dan 20 graden verschil mogelijk.

De meest extreme dag was 3 maart 1963. In het Drentse Eelde vroor het ‘s ochtends streng met -15,6 graden, maar de temperatuur wist diezelfde dag op te lopen naar 8,7 graden boven nul. Een verschil van 24,3 graden. Op 4 maart 2005 vroor het op enkele plaatsen in het land ruim 20 graden boven een dik sneeuwdek, maar 20 dagen later was het warm met ruim 21 graden. Binnen een maand tijd dus een verschil van zo’n 42 graden.

🌧️ De zware #ijzel van maart 1987! Precies 35 jaar geleden viel in Drenthe, Groningen en Friesland ~25 mm regen bij temperaturen onder nul. Dit leverde een unieke laag ijs op die enorme schade veroorzaakte...



