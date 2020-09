Lening om huis duurzamer te maken gaat niet door

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat laat minister Kajsa Ollongren (Wonen) weten aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat het Burgerlijk Wetboek zou worden veranderd, zodat banken en andere geldverstrekkers een lening zouden kunnen geven die is gekoppeld aan een woning, en niet aan een persoon. Daardoor zou het voor een huizenbezitter minder risicovol worden om te investeren in bijvoorbeeld woningisolatie of een warmtepomp.

Omdat veel Nederlanders niet weten hoe lang zij in hun koophuis blijven wonen, durven zij het niet aan om grote investeringen te doen in verduurzaming en daarvoor geld te lenen. Bij ‘gebouwgebonden financiering’ zou zo’n lening bij verkoop van het huis automatisch overgaan op de nieuwe koper. Die zou dan de rente en aflossing moeten doorbetalen.

Rente te hoog

‘Uit intensief overleg met kredietverstrekkers is naar voren gekomen dat commerciële kredietverstrekkers naar verwachting niet in staat zullen zijn een product aan te bieden dat voldoende aantrekkelijk is ten opzichte van bestaande financieringsopties voor verduurzaming,’ schrijft Ollongren. Ook staan Europese en nationale regels in de weg om een lening in te voeren die niet direct aan een persoon is gekoppeld.

Als banken en andere geldverstrekkers de lening tóch zouden aanbieden, zou de rente waarschijnlijk flink hoger zijn dan bij een normale hypotheek. Daarom heeft het geen zin om het plan op deze manier door te zetten, aldus Ollongren.

Warmtefonds

Het is een nieuwe tegenvaller voor het kabinet bij de uitvoering van de klimaatplannen. Vorige maand waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat het voor de meeste huizenbezitters te duur is om hun woning energieneutraal te maken. “Gebouwgebonden financiering gaat tegen een hogere rente dan een hypotheek, omdat het onderpand voor de geldverstrekker ontbreekt,” zei PBL-onderzoeker Frans Schilder toen al. “De investering wordt dan nog moeilijker terug te verdienen.”

Ollongren zet haar zinnen nu op het Nationaal Warmtefonds. Dat overheidsfonds biedt langlopende leningen tegen lage rentes voor woningbezitters die hun huis willen vergroenen. "Ik heb het Nationaal Warmtefonds gevraagd te bezien of en onder welke voorwaarden zij gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden,” meldt de minister.