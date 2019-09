Lelystad Airport mag definitief open van Brussel

Beeld ANP

De VVR maakt het mogelijk dat vakantievluchten vrijwillig van Schiphol naar Lelystad Airport worden verplaatst. Door deze vluchten over te hevelen naar Lelystad, ontstaat op Schiphol meer ruimte voor lucratiever intercontinentaal en zakelijk vliegverkeer.

Eerder deze maand lekte het conceptbesluit van de Europese Commissie uit. Daardoor was al duidelijk dat Brussel zeer waarschijnlijk akkoord zou gaan met de VVR.

Onzeker

Lange tijd was onzeker of Brussel akkoord zou gaan met de plannen van het kabinet voor Lelystad Airport. Eerdere versies van de VVR werden door de Europese Commissie nog afgewezen. In de laatste, nu dus goedgekeurde, versie is echter ook autonome groei vanaf Lelystad mogelijk. Dit houdt in dat ook vliegmaatschappijen die niet afkomstig zijn van Schiphol vanuit Flevoland mogen gaan opereren.

Dit scenario van zelfstandige groei is tegen de wensen van een Kamermeerderheid. Het is daarom nog spannend of - met name - regeringspartijen D66, ChristenUnie en CDA hiermee akkoord gaan.

Geen van de 27 lidstaten binnen de Europese Unie heeft bezwaar aangetekend tegen het plan.

Onduidelijk

Ondanks de witte rook uit Brussel blijft het voorlopig onduidelijk of en zo ja wanneer Lelystad Airport open kan. Dat heeft alles te maken met het stikstofprobleem. In het voorjaar oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse programma om de uitstoot van stikstof terug te dringen niet deugt. Dit heeft grote gevolgen voor talloze bouwprojecten, zo ook voor de opening van de vakantieluchthaven.

Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes onderzoekt het stikstofprobleem en komt woensdag met een advies. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de geplande opening van het poldervliegveld op 1 april 2020 tot nader orde uitgesteld.