Lek over westerse wapenleveranties aan Oekraïne zorgwekkend – al is er ook iets vreemds mee aan de hand

Op sociale media circuleren geheime Amerikaanse documenten over de westerse militaire steun aan Oekraïne. Ze lijken authentiek, al zouden er opmerkelijke aanpassingen zijn gedaan – die wijzen naar Rusland. ‘Iedereen moet oppassen bij door Rusland gelekte bronnen.’

Een lek is altijd gênant voor de getroffen partij, zeker als de geopenbaarde documenten het opschrift ‘top secret’ dragen. Maar de timing maakt dit lek nog pijnlijker: er wordt al maanden gespeculeerd over een Oekraïens offensief dat dit voorjaar zou plaatsvinden. Alle informatie over de staat van het Oekraïense leger is voor Moskou potentieel van grote waarde.

Op het oog gaat het om Amerikaanse documenten, waarschijnlijk van defensie. Er worden afbeeldingen van kaarten in gedeeld. Van de Donbas, Oost-Oekraïne, van heel Europa. Ze zijn gedateerd op 1 maart. Eromheen staan gegevens, van informatie over Oekraïense brigades tot schattingen van aantallen slachtoffers.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie laat aan The New York Times weten op de hoogte te zijn van de foto’s die op sociale media circuleren – niet toevallig in die bewoordingen; het woord ‘lek’ neemt de woordvoerder niet in de mond. Het Pentagon heeft geprobeerd de afbeeldingen te laten verwijderen, maar is daar nog niet in geslaagd. Wie achter het lek zit, is onduidelijk.

Opvallend weinig Russische doden

De grote vraag is: zijn de documenten authentiek? En zo ja, kunnen de Russen er iets mee? Experts geloven dat de documenten echt zijn, maar roepen ook op tot voorzichtigheid. “Iedereen moet oppassen bij door Rusland gelekte bronnen,” zegt militair expert Michael Kofman. Want met de documenten is iets vreemds aan de hand: er lijkt gesjoemeld te zijn met de slachtoffercijfers. Aan Russische zijde zouden ‘maar’ 16.000 tot 17.500 militairen zijn gesneuveld, tegen tot wel 71.500 Oekraïense doden.

Die getallen wijken fors af van andere (westerse) schattingen. Vooral het Russische cijfer lijkt een grove onderschatting: het Britse ministerie van Defensie schreef vorige week bijvoorbeeld nog over 200.000 Russische slachtoffers (doden en gewonden). En ook het Amerikaanse Pentagon gaat uit van een dergelijk cijfer. Slechts één partij heeft voordeel bij het ‘nieuwe’ cijfer: Rusland. Mede daarom de waarschuwing van Kofman.

Toch lijken er ook geloofwaardige gegevens op de documenten te staan. Over de eerdergenoemde Oekraïense brigades, maar ook over westerse wapenleveranties. Hoeveel en welke wapens zijn er nodig per brigade? En wanneer worden ze geleverd? Voor het getrainde oog van een Russische logistiek expert zou dergelijke informatie bijzonder nuttig kunnen zijn, schrijft The New York Times.

Oekraïne terughoudend

Wat de Russen precies aan de documenten hebben, weten uiteindelijk alleen zij zelf. Maar als het lek echt is, zal dat de verhouding tussen Washington en Kyiv vermoedelijk geen goed doen. Eerder in de oorlog klaagden de Amerikanen dat ze beter op de hoogte waren van Russische plannen dan van de Oekraïense – uit angst voor een lek zou Kyiv terughoudend zijn met het delen van informatie.

De kans dat de Russen weten waar en wanneer het Oekraïense voorjaar begint, is overigens klein. Volgens Oleksi Danilov, voorzitter van de Oekraïense veiligheidsraad, zijn ‘niet meer dan vijf mensen’ daarvan op de hoogte, zo zei hij deze week.