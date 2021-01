Leids coronavaccin met één prik 66 procent effectief

Beeld AP

Anders dan bij andere vaccins heeft Janssen, onderdeel van het Amerikaanse concern Johnson & Johnson, gekozen voor een vaccin waarbij slechts één prik volstaat. Op die manier kunnen veel meer mensen eenvoudiger en goedkoper worden ingeënt, beredeneert de farmaceut.

Volgens Jansen & Jansen is het vaccin voor 72 procent effectief in het voorkomen van een coronabesmetting, blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten. In andere gebieden is dat soms lager, bijvoorbeeld 66 procent in Latijns-Amerika, schrijft persbureau Reuters en 57 procent in Zuid-Afrika, waar een gemuteerde versie rondgaat.

Wie is gevaccineerd, maakt bij een eventuele besmetting de ziekte wel veel milder door. Na 28 dagen is niemand met het vaccin in het ziekenhuis beland of gestorven, stelt de farmaceut in een persconferentie.

Tweede kwartaal

Nederland heeft flink ingeslagen bij Janssen: het aankomende jaar komen 11,3 miljoen doses deze kant op. Janssen vraagt nu bij de FDA - de Amerikaanse medicijnwaakhond - toestemming voor noodgebruik van het vaccin aan. Daarna volgt de Europese evenknie, het EMA.

Een woordvoerder van Janssen zegt dat het nog niet duidelijk is wanneer het vaccin in Nederland beschikbaar komt: “De planning is het tweede kwartaal van dit jaar.” Dan zouden drie miljoen Nederlanders een prik met het Janssen-vaccin kunnen ontvangen.