Leger des Heils vindt homoseksualiteit niet langer een zonde

Leger des Heils

Het Leger des Heils is in Nederland vooral bekend door het welzijnswerk, onder meer op het gebied van daklozenopvang. Dat werk zit in een aparte stichting, die onderdeel is van dezelfde internationale organisatie als het kerkgenootschap. Beiden vallen onder The Salvation Army, dat zijn hoofdkwartier in Londen heeft.

Het kerkgenootschap heeft in Nederland ongeveer 53 zogeheten korpsen, met een kleine vijfduizend gelovigen. De kerk heeft een protestants-christelijk karakter. Leden worden heilssoldaten genoemd, actieve, betaalde leden heten officieren. Binnen dit kerkgenootschap is homoseksualiteit nu officieel geaccepteerd. Binnen de welzijnsorganisatie, die uit de kerk voortkomt, was het zogeheten non-discriminatiebeginsel al langer van toepassing.