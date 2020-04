Legaal hacken: wie kraakt deze websites van de politie?

Beeld ANP

Tijdens middelbare schoolvakanties ziet de politie standaard een stijging van het aantal cyberdelicten. Tieners proberen dan uit balorigheid websites te hacken of inloggegevens van bekenden te ontfutselen. Hoewel het nu nog te vroeg is voor harde cijfers, verwacht de politie zo’n zelfde piek nu de jeugd vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen thuis achter de laptop zit.

Om jongeren hun computertalent positief te laten benutten, biedt de politie vanaf nu het digitale platform Gamechangers aan. In verschillende games kunnen basis- en middelbare scholieren zich verder bekwamen in het zogeheten ‘ethisch hacken’. Want hacken is strafbaar, tenzij je je aan bepaalde regels houdt.

Eén op drie tieners

Hacken door jongeren komt vaker voor dan gedacht: één op de drie zestien- en zeventienjarigen heeft wel eens bewust of onbewust een online misdrijf gepleegd, blijkt uit onderzoek van Safer Internet Centre Nederland. De vorige korpschef Erik Akerboom uitte begin dit jaar zijn zorgen over de vele tieners die online criminaliteit begaan. “Kinderen raken op het verkeerde pad. Als we niet ingrijpen, gaat dat maar door.” De politie wil daarom voorkomen dat jongeren het cybercriminele pad kiezen.



“Het begint vaak bij fanatieke online gamers,” zegt Floor Jansen, strategisch adviseur van het Team High Tech Crime van de politie. “Ze willen koste wat kost winnen en gaan op zoek naar trucs of tools om te winnen. Bijvoorbeeld door een zogeheten ddos-aanval te plegen op een tegenstander, of door inloggegevens te stelen. Ze hebben vaak niet door dat er gevangenisstraffen tot vier jaar staan op cybercrime. Als wij binnenvallen, zijn ze vaak compleet verrast.”



Neem de 19-jarige jongeman uit Breda, die op 10 april werd gearresteerd nadat hij ddos-aanvallen pleegde op de websites mijnoverheid.nl en overheid.nl. Door heel veel data naar de servers te sturen, legde hij beide sites tijdelijk plat. De politie neemt die actie hoog op, want door die sites te blokkeren, konden burgers in tijden van crisis niet bij belangrijke informatie.

Beeld Politie

‘Hartstikke nodig’

“Het begint vaak klein, als een hobby, maar sommige jongeren groeien door en kunnen uiteindelijk tegen járen gevangenisstraf aankijken,” zegt Jansen. Ze noemt het voorbeeld van een 21-jarige student informatiekunde uit Utrecht, die in februari een strafeis van 18 maanden hoorde. De Utrechter bouwde malware-programma’s die schade aanrichten op andere computers. Hij verdiende er tienduizenden euro’s mee, tot de politie hem midden in een studiezaal arresteerde.

Toch heeft hacken niet alleen een schaduwzijde. “Die vaardigheden zijn hartstikke hard nodig,” zegt Jansen. “Bijvoorbeeld om apps of websites te testen op mogelijke datalekken. Zo lang je je aan de regels houdt, is het nuttig en leuk. Je kunt er legaal ook een goed inkomen mee verdienen. Daarom is het zo zonde als jongeren het verkeerde pad op gaan en een strafblad oplopen. Het wordt dan een stuk lastiger om een baan te vinden.”

Puzzelen

Om jong hacktalent een omgeving te bieden waar ze ongestraft kunnen oefenen, staan op Gamechangers drie verschillende hackgames, ontwikkeld door Deloitte, WeFitter, ESL en Stichting Hack in the Class. Scholieren kunnen puzzelen op het vinden van de juiste wachtwoorden, of het ontbloten van een datalek in een fitnessapp. De winnaar mag een dag meelopen bij de politie.

Al spelend leren de jongeren bovendien wat toegestaan is op cybergebied. ‘Niemand gaat zelf op zoek in het wetboek van strafrecht wat strafbaar is. Hier kun je dat vinden.”

Om nog meer jongeren te trekken en het leuk te houden, wordt op het platform ook een Fifa-competitie gestart, waarin ze online voetbal tegen elkaar kunnen spelen. Wijkagenten probeerden jongeren al eerder te motiveren om thuis te blijven door Fifa tegen ze te spelen. Verschillende wijkagenten nemen nu ook deel aan de competitie.