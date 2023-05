Leesvaardigheid van tienjarigen afgezakt naar het westerse gemiddelde, leesplezier op dieptepunt

Leesvaardigheid bevorderen lukt het beste als kinderen voortdurend met boeken in aanraking worden gebracht. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Elke vijf jaar wordt de leesvaardigheid van tienjarigen in kaart gebracht door onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit. Uit het Pirls-onderzoek (Progress in International Reading Literacy Study) blijkt nu dat het niveau van Nederlandse tienjarigen in de afgelopen vijf jaar naar een kritiek niveau is gedaald.

Ook de leestijd is afgenomen. 63 procent van de Nederlandse tienjarigen leest zelfs minder dan 30 minuten per dag, terwijl dat in 2016 nog 52 procent was.

Rampzalige situatie

In vergelijking met 21 andere westerse landen in het onderzoek is Nederland voor het eerst is afgezakt naar het gemiddelde. “Terwijl kritisch lezen in een tijd met ontwikkelingen als ChatGPT alsmaar belangrijker wordt,” zegt Jeroen Dera, universitair docent Nederlandse Letterkunde, gespecialiseerd in lees-en literatuuronderwijs.

Dera noemt de situatie rampzalig. “Steeds meer Nederlanders kunnen minder goed lezen. We denken soms dat we het minder nodig hebben vanwege de technologische veranderingen die wel voor ons werken, zoals ChatGPT, maar het wordt juist alsmaar belangrijker om kritisch te kunnen lezen. Want hoe weet je of een tekst klopt? Door wie is het geschreven? En wat als bijvoorbeeld een politieke partij iets verspreidt wat niet klopt? Om op een veilige manier met technologische ontwikkelingen om te gaan hebben we als maatschappij baat bij meer kritische lezers.”

De universitair docent wijst ook op de nieuwe problemen die opdoemen: de tienjarigen die nu lager scoren dan vijf jaar geleden, moeten straks naar het voortgezet onderwijs. Als het fundament mist, is het lastig daar verder op te bouwen. “Deze achterstanden zijn niet makkelijk in te lopen. Als kinderen niet goed in lezen zijn, vinden ze het ook minder leuk en dan is het weer lastiger om ze te overtuigen meer te gaan lezen. Het is een gevaarlijke vicieuze cirkel.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een derde van de leerlingen weinig tot geen leesplezier ervaart: ook dat is een verslechtering ten opzichte van vijf en tien jaar geleden. Van de 21 andere westerse landen zeggen alleen leerlingen uit Noorwegen nog minder plezier in lezen te hebben.

Sociale manier

In Amsterdam wordt al langer geprobeerd kinderen voor lezen te enthousiasmeren en de leesvaardigheid te bevorderen, bijvoorbeeld door meer aandacht aan lezen te besteden. Daarvoor werkt de gemeente samen met de OBA en Amsterdamse scholen.

Volgens Dera moeten we n het ook hebben over de manier waarop taalles wordt gegeven. “De basisvaardigheden wordt op een vrij instrumentele manier bijgebracht. We weten dat het bij lezen het beste werkt als kinderen voortdurend met boeken in aanraking worden gebracht. Ze leren het beste lezen op een sociale manier; door er veel met elkaar over te praten en er bij andere vakken ook aandacht aan te besteden.”

Daarvoor zijn wel vakbekwame leerkrachten nodig, en die zijn er niet altijd. In Amsterdam staat de kwaliteit van het onderwijs al langer onder druk vanwege het aanhoudende lerarentekort. De stad komt nog steeds zo’n 760 fte’s tekort in het basisonderwijs en Meer dan de helft van het huidige onderwijspersoneel in Amsterdam heeft overwogen om het primair onderwijs te verlaten.

Hoeveelheid boeken in huis

Maar ook buiten school kunnen grote stappen worden gezet, bijvoorbeeld door kinderen (beter) te begeleiden bij het lezen. Kinderen die thuis de Nederlandse taal niet spreken of minder middelen tot hun beschikking hebben, staan veelal op achterstand.

Onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit ontdekten ook dat leerlingen uit Nederland die aangeven thuis 25 boeken of minder te hebben een lagere leesvaardigheidscore behalen dan leerlingen uit Nederland die aangeven thuis 26 tot 100 boeken te hebben. Deze groep behaalt vervolgens weer een lagere leesvaardigheidscore dan leerlingen uit Nederland die aangeven thuis 101 of meer boeken te hebben.

Inspecteur-generaal Alida Oppers van de Inspectie van het Onderwijs zei vorige week nog dat scholieren op de middelbare school of mbo-studenten geen diploma of toegang tot vervolgonderwijs zouden moeten krijgen als ze een onvoldoende halen voor de Nederlandse taal.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.