Leerlingen uit arme gezinnen krijgen 11 euro per week voor maaltijden

De proef met schoolmaaltijden wordt uitgebreid. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Het kabinet breidt de proef met schoolmaaltijden woensdag uit, waardoor zo’n 300.000 scholieren in aanmerking komen voor een gratis schoolmaaltijd. Dit jaar wordt daar 100 miljoen euro voor uitgetrokken. “Ik wil niet dat leerlingen de dupe worden als de portemonnee van hun ouders steeds meer onder druk staat,” zegt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). “Die spanningen neem je dan ook mee naar school.”

Scholen mogen zelf beslissen hoe zij de maaltijden aanbieden. Ze kunnen dat in eigen hand houden, door op school ontbijt of lunch te serveren voor alle leerlingen. Dan krijgen ze 9 euro per leerling per week. Met dat geld kunnen ze ook de hulp van een cateraar inschakelen, een koelkast met gezonde tussendoortjes en boterhammen vullen of vrijwilligers een vergoeding geven.

Wiersma stelt dat armoede nog altijd een taboe is. “Juist daarom vind ik het belangrijk dat dat taboe niet ook de klas in komt. Dat kun je ondervangen door voor alle kinderen een ontbijt of lunch aan te bieden.”

Rode Kruis

Wiersma wil niet dat de verantwoordelijkheid voor de maaltijd op het bordje van leraren terechtkomt. “Die moeten zich richten op onderwijs.” Daarom worden het Jeugdeducatiefonds, die ook betrokken was bij de eerdere proef, en het Rode Kruis ingeschakeld. “Het Rode Kruis heeft veel ervaring met voedselhulp en het uitdelen van boodschappenkaarten.”

Het Rode Kruis doet dit nu al op kleine schaal voor mensen die bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor de voedselbank, zegt een woordvoerder. “Het is heel bijzonder dat we dit nu op zo’n grote schaal gaan doen.”

Als scholen kiezen voor de boodschappenkaarten, kunnen zij gericht ouders benaderen die het moeilijk hebben. Met de kaart kunnen de ouders dan zelf boodschappen doen, in eerste instantie alleen bij Albert Heijn en Jumbo.

Vertrouwen

Er wordt niet gecontroleerd hoe zij het tegoed van 11 euro besteden. “We gaan uit van vertrouwen,” zegt de Rode Kruiswoordvoerder, die benadrukt dat de boodschappenkaarten die zij nu al uitdelen ‘goed worden ingezet’.

Er is altijd een kans dat ontvangers met de kaart sigaretten, bier of snoep inslaan, erkent Wiersma. “Ik heb vertrouwen in dat ouders die krap bij kas zitten, die zich schamen dat ze hun kind zonder brood naar school moeten sturen bij een extra steuntje in de rug niet denken: ‘hoe kan ik deze 11 euro eens gaan verbrassen’.”

De VVD-bewindsman gaat er ook van uit dat scholen een gezonde lunch, liefst met groente en fruit, aanbieden. “Al zal er vast weleens chocopasta op het menu staan. Een school die een rozekoekenontbijt serveert, heb ik nog niet gezien.”

Meer energie en betere concentratie

De schoolmaaltijden komen er op initiatief van fractieleiders Jan Paternotte (D66) en Laurens Dassen (Volt). Sinds oktober kregen vijfhonderd scholen al een gratis maaltijd aangeboden. Uit een eerste evaluatie zagen docenten op die scholen dat leerlingen meer energie hebben en zich beter kunnen concentreren.

Het kabinet dacht destijds dat de kinderarmoede in 2023 zou afnemen door de verhoging van het minimumloon, toeslagen en het kindgebonden budget. De gratis schoolmaaltijden zag men toen nog als een tijdelijke ‘overbrugging’, maar nu worden de ontbijtjes en lunches juist uitgebreid. Wiersma: “Eind juni gaan we evalueren of alles wat we hebben bedacht ook werkt. Of we volgend jaar doorgaan, is een besluit dat we nog moeten nemen.”