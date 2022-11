Leerlingen- en zorgvervoer staakt vrijdag voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden

Werknemers in het leerlingen- en zorgvervoer staken vrijdag voor een betere cao. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

Simpel gezegd betekent de actie dat mensen die afhankelijk zijn van dit taxivervoer vrijdag niet opgehaald of weggebracht kunnen worden. Dit treft kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen – bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen – en volwassenen met bijvoorbeeld een visuele of fysieke beperking, zij kunnen niet naar hun afspraken.

Hoeveel werknemers gaan staken is nog onduidelijk, dus over de precieze invulling van de dag tasten betrokkenen nog in het duister.

10 procent loonsverhoging

FNV en CNV hadden de werkgevers, verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), tot vrijdag 11 november een ultimatum gegeven om op hun eisen in te gaan. Zo willen de vakbonden 10 procent loonsverhoging in 2023 als compensatie voor de algehele prijsstijging. Ook wil FNV 100 procent doorbetaling van loon bij ziekte en afschaffing van de wachtdag bij ziekte. Nu krijgt het personeel bij ziekte de eerste maand 70 procent van het loon doorbetaald.

Tot slot wil de vakbond dat het minimumloon in de sector wordt verhoogd tot 14 euro. Dit is in lijn met de campagne van FNV waarmee landelijk een minimumloon van 14 euro wordt geëist.

De werkgevers, verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) , zeiden eerder dat de eisen van FNV en CNV een kostenstijging van 40 procent zouden betekenen. Zij vinden hun huidige bod van 8 procent erbij in 2023 en nog eens 4 procent in 2024, ‘gewoon heel goed’.

Gemeentelijke aanbesteding

Meindert Gorter, bestuurder FNV Zorgvervoer en taxi, wijst niet enkel naar de werkgevers als verantwoordelijke voor de verschraling in de branche. “Het merendeel van de mensen die gebruik maken van taxivervoer zijn leerlingen en zorgbehoevenden. Deze dienst wordt gemeentelijk ingekocht volgens een Europese aanbestedingsprocedure. De gemeentes hebben kleine budgetten, werkgevers zeggen dat ze tegen die bedragen niet kunnen rijden. Beide zetten zo een neerwaartse spiraal in gang. Werknemers mogen de klappen opvangen.”

In Amsterdam is het taxibedrijf Munckhof verantwoordelijk voor het taxivervoer. Bij het bedrijf werken in de hoofdstad ongeveer 700 mensen. Bas de Smit, woordvoerder van het bedrijf, vindt de actie vervelend voor de cliënten. Over de precieze uitwerking van de staking tast ook hij nog in het duister. “Wij willen onze reizigers zo goed mogelijk informeren over de dag, daarbij willen we kijken hoe we het vervoer zo veel mogelijk in stand kunnen houden. Op dit moment is er echter nog geen duidelijkheid.” De Smit herkent zich echter ook in het beeld dat Gorter schetst over de Europese aanbestedingsregels dat de betrokken partijen hierdoor tussen hamer en aambeeld zitten.

Het college van Amsterdam ziet dat de druk op het aanvullend openbaar vervoer de laatste jaren is toegenomen. Toch benadrukken wethouder Moorman (Onderwijs) en Rijxman (Zorg) dat het cao-conflict in het zorgvervoer bestaat tussen de vakbonden en de werkgevers, en dat de gemeente hierin geen partij is. Amsterdam houdt zich aan de landelijke overeenkomsten die worden gemaakt, stellen de verantwoordelijke wethouders.

Voor het leerlingenvervoer ligt dat draagt de gemeente wel verantwoordelijkheid. In september stuurde de gemeente ouders en scholen een brief met excuses over het chauffeurstekort.

Vervoer in de knel



Het is niet voor het eerst dat het leerlingenvervoer in het nieuws komt dit jaar. Aan het begin van dit schooljaar kampte het leerlingenvervoer in Amsterdam met een chauffeurstekort, waardoor kinderen in de knel kwamen. In mei trok Kinderombudsman Margrite Klaverboer aan de bel vanwege landelijke problemen in het leerlingenvervoer.

De 18-jarige Amsterdammer Elijah Delsink, voorzitter van Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs (LBVSO), zegt te begrijpen dat er een betere cao moet komen, maar roept op kwetsbare kinderen niet de dupe te laten worden van de staking. Zo wijst hij erop dat de afgelopen maanden al vele leerlingen vanwege chauffeurstekorten uren te laat of zelfs helemaal niet werden opgepikt om naar school of dagbesteding te gaan.