Leegloop bij Forum voor Democratie: ook Paul Cliteur stapt op

“Mijn lot is verbonden aan dat van hem,” zegt Cliteur over Thierry Baudet. “Ik ben door hem bij de partij gekomen, omdat zijn visie mij aansprak.” Het Eerste Kamerlid is niet te spreken over de manier waarop Baudet door anderen binnen Forum voor Democratie is aangepakt om ‘een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat’.

Cliteur prijst tevens Baudet omdat hij achter Freek Jansen – de voorzitter van de jongerenafdeling – is blijven staan.

Rechtsgeleerde

Cliteur is hoogleraar encyclopedie van het recht aan de Universiteit Leiden. Al sinds 2015 is Cliteur verbonden aan Forum voor Democratie. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was hij verkiesbaar als lijstduwer, en sinds vorig jaar zit hij in de Eerste Kamer. Ook is hij vicefractievoorzitter.

Bovendien geldt Cliteur als de mentor van Thierry Baudet: hij begeleidde hem tijdens zijn promotie.

Onrust

Het is extreem onrustig binnen de partij. Maandagavond besloot Thierry Baudet niet langer Forum voor Democratie te leiden, nadat Het Parool zaterdag onthulde dat nog altijd racistisch en antisemitisch gedachtengoed rondwaart binnen de jongerentak van de partij. Baudet wil lijstduwer worden voor de Kamerverkiezingen van 2021, maar Amsterdams raadslid Annabel Nanninga ziet hem liever niet terugkeren.

Onverwacht diende Theo Hiddema dinsdagmiddag een brief in bij kamervoorzitter Khadija Arib waarin hij zijn vertrek uit de Kamer aankondigde.