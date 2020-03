Leef je normale leven? Kinderopvang Compananny neemt geen enkel coronarisico

Beeld ANP

Een niet mis te verstaan moreel appèl van kinderopvangbedrijf Compananny aan alle ouders: hou bij twijfel je kind thuis. “Wij doen een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid (...) om een zorgvuldige beslissing te nemen.” Dat staat in een brief die algemeen directeur Jiska Horn maandag verstuurde aan de ouders met kinderen op een van de dertig vestigingen van Compananny.

In diezelfde brief wordt gevraagd om kinderen niet naar het kinderdagverblijf te brengen als kinderen óf ouders ziekteverschijnselen vertonen. Of als ze recentelijk in ‘getroffen regio’s’ zijn geweest: China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en acht provincies in Noord-Italië.

Daarmee vaart Compananny, dat voornamelijk in de Randstad gevestigd is, een scherpere koers dan het RIVM: zelfs als zowel ouders als kinderen zich kerngezond voelen, maar in de krokusvakantie zijn gaan skiën in de Italiaanse Alpen, wordt hen gevraagd niet naar de opvang te komen.

“Ze geven hun eigen invulling aan ons advies,” zegt Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu scherpte zondag het advies aan: blijf thuis als je klachten hebt én als je uit een risicogebied komt.

Ook de GGD Amsterdam laat weten dat iedereen die geen klachten heeft gewoon naar school en werk kan. “Leef je normale leven,” laat een woordvoerder weten.

‘Geen mening’

Het schetst het dilemma waar ook veel scholen, bedrijven en organisatoren van evenementen voor staan: enerzijds kijkt men naar de richtlijnen van het RIVM, anderzijds wil iedereen de risico’s op besmetting zo klein mogelijk houden. Niet voor niets sloot Nike maandag het hoofdkantoor omdat een medewerker het coronavirus had opgelopen.

Het RIVM heeft ‘geen mening’ over bedrijven of instellingen die op eigen initiatief maatregelen nemen die verder gaan dan de geldende adviezen. “Dat is niet aan ons,” zegt Wychgel. Ondertussen blijft het devies: handen wassen en in de elleboog hoesten.

Dat uitgerekend kinderopvangbedrijf Compananny geen enkel risico wenst te nemen, is geen toeval: vrijdag werd bekend dat het tweede geval van coronabesmetting in Nederland een vrouw uit Diemen is wier zoontje op het kinderdagverblijf van Compananny op de locatie Atlas Arena zat. De GGD voert een ‘contactonderzoek’ uit om erachter te komen wie met wie in contact is geweest. De Atlas Arena-vestiging is ‘tot nader orde’ gesloten. Deze week moet bekend worden welke acties nodig zijn voor het kinderdagverblijf weer open kan.

Het gezin uit Diemen, van wie behalve de moeder ook haar partner en haar jongste kind besmet is geraakt, is in ‘thuisisolatie’. Twee andere kinderen van het gezin, die niet besmet zijn, gaan voorlopig niet naar school of naar de kinderopvang. Laterna Magica, de basisschool op IJburg waar de besmette vrouw luizenmoeder was, is wel open. Daar was maandagochtend een medisch team aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden.

Rigoureus

De woordvoerder van Compananny laat weten dat de beslissing om een vestiging te sluiten en het verzoek aan ouders om het zekere voor het onzekere te nemen, niet lichtzinnig genomen is. “Het is een rigoureus besluit, maar ik vermoed dat er de komende dagen wel meer bedrijven zullen volgen. Het belangrijkste op dit moment is om verdere onrust bij ouders te voorkomen.”

Hoe lang de maatregelen van kracht blijven, is nog onduidelijk. Als de komende weken het aantal besmettingen in Nederland toeneemt, komt er een moment waarop deze niet meer te herleiden zijn naar coronagebieden elders ter wereld. Nederland is dan zelf zo’n gebied is geworden.