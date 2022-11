Laurens Jagt (34) fietste van Amsterdam naar Qatar met een voetbal achterop: ‘Sport verbroedert’

Op zaterdag 19 november bereikte Laurens Jagt dan eindelijk Qatar Beeld Laurens Jagt

Van stadion tot stadion, dat was het idee. Op 1 augustus vertrok Laurens Jagt, eigenaar van een cybersecuritybedrijf, vanaf de Johan Cruijff Arena. Met zijn fietstocht wilde hij de laten zien ‘hoe mooi wij als mensheid zijn’ en dat sport mensen samenbrengt. “Ik nam een voetbal mee, zodat ik onderweg met mensen van allerlei culturen en religies zou kunnen voetballen. Zodra je een balletje trapt naar een jochie of een gezin, waar ook ter wereld, heb je een praatje. We hebben altijd de neiging om negatieve dingen te belichten, ik wil laten zien dat we niet zo bang hoeven te zijn voor elkaar.”

Langs de snelweg

Wat niet betekent dat hij onderweg nooit bang was. Jagt fietste veelal langs drukke (snel)wegen, dwars door West-Europa, Oostenrijk, Hongarije, Servië, Bulgarije - waar hij lichtgewond raakte na een aanrijding - en uiteindelijk Turkije. “Vanaf daar wilde ik via Iran fietsen, maar daar brak de revolutie uit. Toen moest ik mijn route aanpassen: ik fietste naar Cyprus, en vloog naar Israël.”

Hij fietste door naar Jordanië en pakte ook daar het vliegtuig, om de woestijn van Saoedi-Arabië te vermijden. “Soms sliep ik in mijn tentje, soms bij wildvreemden thuis. Ik ben overal heel gastvrij ontvangen.”

OneLove-shirt

Onderweg droeg hij vaak een T-shirt van Klabu, een non-profitorganisatie die sportaccommodaties opzet in vluchtelingenkampen, óf een shirt met het OneLove-logo erop. “Die had ik aan toen ik eindelijk het voetbalstadion bereikte waar Oranje op zondag 20 november speelde. Maar ik moest het uitdoen van de beveiliging.”

Het idee was al die tijd dat hij zijn voetbal aan het Nederlands elftal zou overhandigen vlak voor hun eerste wedstrijd. Dat is helaas niet gelukt, want toen hij het sportpark opliep, realiseerde hij zich iets: de voetbal was weg. Ergens in Qatar moet die van zijn bagagedrager zijn gevallen. “Maar het ging me toch meer om de reis: ik wilde laten zien dat sport verbroedert.”

