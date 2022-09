Langzamer, maar zuiniger: Google Maps komt met milieuvriendelijker routes

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

De ecofunctie is al in sommige landen te gebruiken, maar wordt nu in veertig Europese landen beschikbaar gesteld. Bij het plannen van een route kun je kiezen voor de snelst mogelijke rit, of juist voor eentje die je gemiddeld brandstof bespaart.

Het soort auto waarin je rijdt speelt daarbij volgens Google een rol, omdat een diesel bijvoorbeeld minder verbruikt op hoge snelheden. Je moet daarom bij de kaarten-app invullen in wat voor auto je rijdt, zodat op basis daarvan de zuinigste route gepland kan worden.

Bij het plannen van een rit toont Google als vanouds verschillende routes. Met de update zie je bij sommige ritten bijvoorbeeld staan dat je 15 procent minder benzine verbruikt, omdat ze zuiniger zijn.

Google begon met de milieuvriendelijke functie in 2021 in de VS, Canada en Duitsland. Volgens de techreus heeft de app sindsdien geholpen de uitstoot van auto’s zo veel te verminderen, dat het is alsof er wereldwijd honderdduizend minder auto’s rondrijden.

De nieuwe functie wordt vanaf woensdag in Google Maps aangeboden. De techreus staat erom bekend nieuwe opties geleidelijk uit te rollen, dus het kan tot twee weken duren totdat iedereen de milieuvriendelijke opties in de app te zien krijgt.