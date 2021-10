Lange rijen op Schiphol na begin herfstvakantie

Reizigers op luchthaven Schiphol afgelopen zomer. Beeld ANP

Vertrekhal 2 van Schiphol staat nagenoeg vol met reizigers die hun bagage willen inchecken voor hun reis. Karretjes met bagage zorgen voor enige afstand tussen verscheidene groepen, maar dat is meestal geen 1,5 meter. Het is op de luchthaven niet verplicht om zoveel afstand te houden, maar officieel geldt het advies om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven valt de drukte van zaterdag op piekmomenten te vergelijken met de drukste dagen van de afgelopen zomer. De situatie is volgens haar goed beheersbaar. ‘De sfeer is gelukkig goed, mensen hebben zin om op vakantie te gaan.’

2 miljoen reizigers

Schiphol verwacht dat tijdens de herfstvakantie 2 miljoen reizigers via de luchthaven reizen. Dat zijn er drie keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder, toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was. Nu zorgt de binnen de hele Europese Unie erkende coronapas ervoor dat de barrière voor een vliegvakantie kleiner is geworden.

De reizigersaantallen zijn nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. In de herfstvakantie van 2019 maakten nog 3 miljoen reizigers gebruik van Schiphol.

TUI sprak eerder deze week wel van grotere drukte dan voor de coronacrisis. De touroperator zegt dat er dit jaar meer boekingen voor de herfstvakantie zijn dan twee jaar geleden. Een woordvoerder vermoedt dat mensen gemiste zonvakanties willen inhalen.