Lange rijen op Schiphol? Als je genoeg geld hebt kan je ze omzeilen

Beeld Pim Ras Fotografie

Lange wachtrijen, inperking van het aantal reizigers en geannuleerde vluchten: de problematiek op Schiphol – mede veroorzaakt door een tekort aan personeel – tergt al maandenlang reizigers die op vakantie willen. Hoewel de situatie niet meer zo extreem is als in de meivakantie en het begin van de zomer, zijn de problemen nog lang niet opgelost. Nog minimaal twee maanden zou het duren tot er genoeg personeel is aangenomen (en opgeleid) om een soepele doorstroom te krijgen, en naar alle waarschijnlijkheid zullen de problemen ook dan niet voorbij zijn.

Begrijpelijk is het daarom dat reizigers voor die tijd op zoek gaan naar manieren om de lange rijen te omzeilen. Voor de hand ligt een bezoek aan een alternatieve vertrekhaven, of een vakantie met de trein. Als je dan toch via Schiphol wilt vertrekken kan je het beste een vlucht boeken op een tijdstip dat de rest van Nederland nog in bed ligt. De rijen zijn ’s nachts korter.

Hotels achter de douane

Ook is het mogelijk om in een van de twee hotels achter de douane een kamertje te boeken, zodat je al eerder de wachtrij kunt doorstaan. In je hotelkamertje kan je dan rustig wachten tot je naar de gate moet vertrekken. Dat scheelt toch de zorgen die het wachten in de rij kunnen opleveren.

Heb je echt geen zin om (lang) te wachten, dan kan je proberen om een van de diensten die voorrang beloven bij de security-checks in te schakelen. Zo is er bijvoorbeeld Privium, waar je met een abonnement (vanaf €155,- per jaar) de zogeheten priority lane kunt pakken. Vanwege het grote aantal aanvragen heeft Privium echter een ledenstop ingesteld tot ‘in ieder geval 1 september’. Je kan nog wel gebruik maken van de service als je een American Express Creditcard aanvraagt.



Vip



Geen zin in een nieuwe creditcard, maar wel geld over? Dan kan je altijd de zogeheten Vip Services op Schiphol inschakelen. De service omvat ‘check-in, afhandeling bagage, paspoortformaliteiten, vervoer per limousine/luxe bus/courtesy car en food & beverage service’. Ook mag je wachten in een privélounge, indien beschikbaar. Dit alles kost een schamele €471,90 per boeking.



Voor mensen met een kleinere portemonnee zit er helaas niet veel anders op dan de lange wachtrijen te doorstaan. In ieder geval nog tot het personeelstekort is opgelost.