Landsmeerse wethouder Marion Breij opgestapt na motie van wantrouwen, noemt werksfeer ‘onveilig’

Donderdagavond kwam de commissaris van de koning Arthur van Dijk naar Landsmeer om een geheim onderzoeksrapport te bespreken. De strekking en conclusie van het rapport, dat achter gesloten deuren werd besproken, is niet bekend, maar men vermoedde dat het om wethouder Breij zou gaan.

De wethouder van Lokaal Landsmeer kwam de afgelopen maanden meerdere malen in opspraak. Zo bemoeide ze zich met een advies voor woningbouw in een gebied waar ze zelf grond bezit en werd de eventuele terugkoop van het oude raadhuis van het dorp een hoofdpijndossier.

Volgens de wethouder werden de problemen vooral veroorzaakt door ambtenaren die haar niet van de benodigde informatie konden voorzien. Volgens de Lokale Omroep Landsmeer leidde dat in november al tot klachten van beide kanten: de ambtenaren vonden dat ze zich in een onveilige werkomgeving bevonden en de wethouder idem.

Motie van wantrouwen

Wat er zich tijdens het geheime deel van de raadsvergadering donderdagavond afspeelde, blijft gissen. Maar na het bespreken van het geheime rapport diende het CDA een motie van wantrouwen in. Het CDA zit samen met Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer en GroenLinks in de coalitie. Naast het CDA steunde ook een van de twee raadsleden van GroenLinks de motie. Daarop stapte Breij op.

In een uitgebreide verklaring op de website van Lokaal Landsmeer gaat ze dieper in op de reden van haar vertrek. De wethouder zegt daar vanaf haar aantreden op dossiers te zijn gestuit ‘waarbij willekeur en niet transparant willen en mogen zijn de boventoon voert. Mijn intentie om deze cultuur te doorbreken kwam mij te staan op stelselmatige tegenwerking’.

Sinds september zegt Breij ‘meerdere meldingen’ te hebben gedaan bij burgemeester Léon de Lange van de ‘onveilige werkomgeving’ op het gemeentehuis in het dorp. In november zou er een officiële melding zijn gevolgd bij de andere burgemeesters en wethouders. ‘De reactie van mijn collega-bestuurders was telkens dat mijn manier van handelen niet past bij de bestuursstijl en de ambtelijke cultuur van Landsmeer,’ schrijft Breij.

Politieke crisis

Aan een onderzoek door integriteitsbureau – in opdracht van de burgemeester – wenste Breij niet mee te werken, zegt ze. ‘Ik heb niet meegewerkt aan het onderzoek, omdat dergelijke onderzoeken onpartijdig moeten zijn en dat was niet het geval. De burgemeester, die in Landsmeer ook politiek bedrijft, was zowel opdrachtgever van als deelnemer aan het onderzoek. De uitkomst van het onderzoek was voorspelbaar. Mijn conclusie is dat Landsmeer wordt geregeerd door enkele (top)ambtenaren. Een doodzonde voor de democratie en zonde van het geld.’

De gemeente Landsmeer kon nog niet reageren op de aantijgingen van Breij.

Met het opstappen van Breij, die lid is van de grootste coalitiepartij Lokaal Landsmeer, lijkt de zoveelste politieke crisis in Landsmeer een feit. Het dorp, dat van de provincie de opdracht had gekregen om te fuseren omdat het te klein is, versleet de afgelopen tien jaar al meerdere burgemeesters en kwam geregeld in opspraak vanwege politieke conflicten.

