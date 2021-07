Landen niet meer op oranje of rood? De reischaos blijft

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Nederland zet lidstaten van de Europese Unie niet meer enkel op basis van besmettingsaantallen op oranje of rood. Dat gebeurt volgens het kabinet in het vervolg alleen als er in een land een nieuwe variant van het coronavirus opduikt. De regel geldt met onmiddellijke ingang voor Spanje, Portugal en Cyprus en vanaf 8 augustus voor alle EU-landen.

Daarmee voldoet het kabinet aan een wens die al maanden in de toerisme- en reisbranche leeft. Door strikt vast te houden aan besmettingscijfers konden vakantielanden, en zelfs gebieden daarbinnen, van de ene op de andere dag oranje of rood worden. Voor de toeristen die daar al zaten en de reisbranche die hen moest terughalen en aanstaande reizen moest annuleren, had zo’n situatie grote gevolgen.

Nederlanders hoeven nu alleen een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad te laten zien als ze uit een ander EU-land terugkomen. Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, wordt slechts geadviseerd op de dag van aankomst en na vijf dagen te testen. Aan de grens (en op Schiphol) wordt met steekproeven gepeild of mensen over het verplichte bewijsmateriaal beschikken.

Eindelijk zorgeloos op vakantie?

Verre van. De lappendeken aan coronamaatregelen in individuele landen blijft onveranderlijk groot. Veel landen scherpen vanwege de oplopende besmettingscijfers nu juist de voorwaarden voor reizigers uit Nederland aan. Zo gelden vanaf dinsdag strengere maatregelen voor een bezoek aan Duitsland.

Reizigers die uit Nederland komen, dus ook Duitsers die er vakantie vierden, moeten zich voor ze de grens oversteken registreren bij een online coronaportaal. Daarbij dienen ze aan te geven of ze minstens twee weken geleden volledig gevaccineerd zijn of recent genezen van een coronabesmetting. Zo niet, dan is een negatieve PCR-test verplicht en moeten ze tot tien dagen in quarantaine.

Onlangs scherpte ook Frankrijk, dat eerder toeristen nog met open armen ontving, de coronaregels voor hoogrisicolanden als Nederland weer aan.

Wat betekent dat?

Voor mensen met vakantieplannen in Duitsland kunnen de gevolgen groot zijn. Wie niet volledig gevaccineerd op reis gaat, zal in quarantaine moeten. Dat geldt ook voor gezinnen met kinderen onder de 12 jaar oud, die per definitie niet gevaccineerd zijn. Wie door Duitsland komt op weg naar een vakantie elders, moet het reisschema goed uitmeten. De maatregel geldt namelijk niet voor doorreizigers, maar die moeten kunnen aantonen dat ze binnen 24 uur het land zullen verlaten zonder er te overnachten.

Andersom zijn er nog geen grote gevolgen te zien voor het aantal Duitsers dat in Nederland vakantie viert, traditioneel de grootste groep buitenlandse bezoekers. “Er is nog geen sprake is van massale annuleringen,” zegt Elsje van Vuuren van toerismebureau NBTC. “Veel Duitsers voldoen al aan de eisen omdat ze twee keer zijn ingeënt.”

Maar dat kan snel veranderen, zeker nu duidelijk is dat de maatregelen al gelden voor kinderen vanaf 6 jaar oud. “De impact daarvan kan groter zijn, omdat veel kinderen niet of niet volledig zijn gevaccineerd.”

Waarom volgen die landen het Nederlands voorbeeld om alles op groen of geel te zetten niet?

Nederland kan zijn beleid nu makkelijk aanpassen omdat de toch al torenhoge besmettingscijfers in ons land relatief onberoerd zullen blijven door eventueel geïnfecteerde terugkomers en buitenlandse toeristen. Maar dat geldt andersom niet. Duitsland en Frankrijk willen voorkomen dat hun groene en oranje coronastatus weer verandert door een toestroom aan geïnfecteerden uit Nederland.

Ons land behoort met Spanje, Ierland, Cyprus, Malta en delen van Griekenland tot de categorie hoogrisicolanden, omdat er meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners worden geteld. In Nederland waren dat er vorige week 388. In Duitsland ligt dat cijfer rond de 13.

Wat betekent dat voor het toerisme in ons land?

Dat er nog minder bezoekers zullen komen dan in coronajaar 2020. Het NBTC verwacht voor 2021 nog maar 6,5 miljoen buitenlandse toeristen tegen de 7,3 miljoen van vorig jaar. Dat komt vooral door de lockdowns in de winter en lente, maar ook door de aanhoudende maatregelen die landen hanteren voor bezoek aan ons land waardoor toeristen worden afgeschrikt.

Wel heeft NBTC de indruk dat mensen die al een vakantie naar ons land hebben gepland, zich minder laten afschrikken door overheidsbeperkingen. “Mensen die met de auto op vakantie gaan, blijven komen. De auto blijft bij met name Duitsers en Belgen favoriet. Maar toeristen pakken minder snel het vliegtuig. Van verder weg zien we wel minder boekingen.”

Dat gat wordt maar deels gevuld door Nederlanders die vanwege alle corona-onzekerheid een vakantie in eigen land verkiezen boven een onzeker avontuur buiten de grenzen. De gevolgen voor de toerismebranche, horeca en economie zijn groot. De toeristische bestedingen aan winkels, horeca en attracties liggen 75 procent lager dan in 2019, toen er nog 20,1 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland verbleven.