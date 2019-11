Landelijke ziekenhuisstaking: honderden afspraken verzet

Honderden ziekenhuisafspraken en tientallen operaties zijn in Amster­dam verzet om de landelijke ziekenhuisstaking woensdag logistiek in goede banen te leiden.

Het personeel van het OLVG houdt woensdag tussen 12.30 en 14.30 uur een protestmars door de stad. Op beide locaties van het ziekenhuis liggen de poli’s op dat moment stil. De rest van de dag draait het ziekenhuis wel op volle kracht.

Teams in het OLVG waren afgelopen weken druk met het verzetten van 450 afspraken en 22 operaties. “De spoedzorg, verloskunde en de oncologische zorg gaan wel gewoon door,” zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Ook patiënten die in de ochtend behandeld zijn en een paar uur voor controle in het ziekenhuis moeten blijven, worden niet naar huis gestuurd. “Het ziekenhuis gaat natuurlijk niet dicht. Wel zijn alle afdelingen tijdens de actie minimaal bezet, zoals tijdens een zondagsdienst.”

Zondagsdienst

In Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen en het BovenIJ ziekenhuis in Noord wordt de hele dag op bijna alle afdelingen een zondagsdienst gedraaid. Net als in het OLVG gaat de oncologische en spoedzorg wel gewoon door. Het personeel van het academische ziekenhuis Amsterdam UMC heeft een andere cao en doet niet mee aan de actiedag.

De medewerkers van het OLVG lopen twee routes, één vanuit locatie Oost rond het Oosterpark en één vanuit locatie West. “We willen nu, net als de boeren en leerkrachten, aan iedereen laten zien waar we voor staan,” zegt dialyseverpleegkundige Sylvia Schröder van het actiecomité van het OLVG. “Daarom gaan we in onze witte jassen de straat op.”

Bij de vorige actiedag op 9 oktober hebben de medewerkers een zondagsdienst gedraaid op radiologie. “Daarvoor moesten 900 afspraken worden verzet. Ook moesten 40 operaties worden uitgesteld, waaronder een paar grote.” Het actiecomité wil de overlast voor de patiënten beperken. Daarom wordt er deze keer korter actie gevoerd. “Al zal de patiënt er toch wel iets van merken. Een specialist ziet tijdens een poli toch al snel twaalf patiënten in die twee uur dat we staken. Al die afspraken moeten opnieuw worden gepland.”

Lang wachten

Volgens de OLVG-woordvoerder wordt geprobeerd de nieuwe afspraken op korte termijn in te passen. “Voor sommige poli’s is de wachttijd lang. Dan is het natuurlijk niet leuk als je wordt afgebeld. We streven ernaar de patiënten zo snel mogelijk te zien.” Om dit mogelijk te maken werken sommige poli’s langer door. Verder wordt het werkschema aangepast. “Patiënten op de verpleegafdeling krijgen waarschijnlijk op een ander moment hun maaltijd.”

Ook moet de aanlevering van de materialen voor de operatiekamers gewoon doorgaan. “Anders hebben we op 21 november te weinig spullen op de OK.” Zelfs aan de witte jassen wordt gedacht. “Medewerkers mogen vanwege de hygiëneregels niet in hun witte jas de straat op. Omdat ze dat nu wel doen, moeten we zorgen dat er weer genoeg schone jassen hangen om aan te trekken als ze na de protestmars weer aan het werk gaan.”