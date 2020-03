Landelijke telefoonstoring bij providers: ziekenhuizen slecht bereikbaar

Beeld ANP XTRA

Sinds 11.30 uur hebben al ruim 2600 mensen melding gemaakt van de storing op de website Allestoringen.nl. Het is nog onbekend hoe grootschalig de storing is en wat de oorzaak is. Volgens Allestoringen gaat het om problemen bij Ziggo, KPN, T-Mobile en Vodafone. De meeste klachten gaan over Ziggo.

Het lijkt vooral te gaan om vaste telefonie: meerdere instanties, waaronder ziekenhuizen en gemeenten, melden niet bereikbaar te zijn door de storing.

Ziggo bevestigt dat er inderdaad een storing gaande is bij meerdere providers, maar kan verder nog niks zeggen over de grootte van de storing. Een woordvoerder van KPN meldt dat er vooralsnog geen sprake is van een storing op het netwerk van het bedrijf.