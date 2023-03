Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart

In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis doen 48 afdelingen mee aan de werkonderbreking. Vorige week organiseerden medewerkers van het ziekenhuis al een protestactie tijdens hun lunchpauze. Beeld Mariet Dingemans

De stakende ziekenhuismedewerkers voelen zich in de steek gelaten door de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). ‘Als het aan de NVZ ligt gaan de medewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren,’ schrijven de samenwerkende vakbonden in de stakingsaankondiging.

Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn ziet dat de boosheid onder medewerkers enorm is. “Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een flinke deuk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk. Zodat de boodschappen kunnen worden betaald en het prachtige werk dat wordt gedaan volgehouden.”

Loonsverhoging

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent voor één jaar, plus 100 euro. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen en dat de kilometervergoeding omhoog gaat. De onregelmatigheidstoeslag moet betaald worden over het volledige uurloon, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen salarisgroepen.

Over de gevolgen van de ziekenhuisstaking voor de Amsterdamse ziekenhuizen bestaat nog onduidelijkheid. De gezamenlijke vakbonden laten weten dat in het Antoni van Leeuwenhoek, waar voor het eerst wordt gestaakt, 48 afdelingen meedoen aan de werkonderbreking. Vorige week organiseerden medewerkers van het ziekenhuis een protestactie tijdens hun lunchpauze. De academische ziekenhuizen van VUmc en Amsterdam UMC doen niet mee met de staking, de medewerkers daarvan vallen onder een andere cao. Zij haalden eerder een salarisverhoging van 10 procent binnen.

Veiligheidsoverleggen

De gevolgen voor de overige ziekenhuizen in Amsterdam blijven nog in het ongewisse. “Wij voeren nog veiligheidsoverleggen met de ziekenhuizen, over hoe we deze actie op een verantwoordelijke manier kunnen laten verlopen. Ziekenhuizen blijven acute zorg leveren, daarvoor maken wij draaiboeken, die op dit moment nog niet af zijn,” aldus Manon van Essen van CNV Zorg & Welzijn.

