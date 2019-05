Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Apeldoorn

Sinterklaas arriveert met zijn pieten in Zaanstad (2018). Beeld Michel van Bergen

Dat meldt omroep NTR. “Wij zijn heel blij dat Sinterklaas voor gezinsstad Apeldoorn heeft gekozen. Wat een eer,” zegt burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden-Boers.

De NTR doet zoals ieder jaar rechtstreeks verslag van de intocht op tv met presentatrice Dieuwertje Blok en verslaggever Jeroen Kramer. Het Sinterklaasjournaal begint eerder die week op maandag 11 november.

Vorig jaar was de intocht in Zaanstad. De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Zaanstad. Tijdens het evenement waren er demonstraties van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Dit verliep zonder noemenswaardige incidenten. In andere plaatsen waar de goedheiligman aankwam, gingen protesten wel gepaard met opstootjes en arrestaties.

Volgens een woordvoerder van de NTR hadden zich dit keer meerdere gemeenten aangemeld voor de organisatie van de intocht. Vorig jaar moest de omroep nog een oproep doen omdat er aanvankelijk geen aanmeldingen waren voor het evenement.