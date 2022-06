Landelijke helmplicht voor snorfietsers vanaf 1 januari: ‘Eindelijk duidelijkheid’

Buitengewoon opsporingsambtenaren controleren snorfietsers. Beeld ANP

De helmplicht zal gelden voor rijders van snorfietsen die maximaal 25 kilometer per uur gaan, waaronder ook deelscooters van merken als Felyx en GO Sharing vallen. Felyx laat weten alle scooters van het bedrijf te voorzien van een bak met twee helmen.

Naast de motorhelm is ook een goedgekeurde ‘speedpedelec-helm’ toegestaan. Die helmen voor bestuurders van fietsen die 45 kilometer per uur kunnen, zijn lichter en ventileren beter dan zwaardere pothelmen of integraalhelmen. Snorfietsers die toch zonder helm de weg op gaan, riskeren een boete van 100 euro.

Helmplicht in Amsterdam

In Amsterdam is het al sinds april 2019 verplicht voor snorfietsers om op de meeste wegen binnen de ring A10 een bromfietshelm te dragen en op de rijbaan te rijden. Anderhalf jaar later, in november 2020, deden wethouders van grote Nederlandse steden een dringende oproep om een landelijke helmplicht in te voeren.

De landelijke plicht zou eigenlijk vanaf 1 juli dit jaar ingaan, maar dat werd uitgesteld om de branche meer tijd te geven voor de overgang. Branchevereniging RAI is blij dat er ‘eindelijk duidelijkheid’ is. De branche kan nu regelen dat er genoeg helmen beschikbaar zijn voor de bijna 800.000 snorfietsers in Nederland, aldus de vereniging.

Minder doden en gewonden

Het kabinet verwacht dat de helft van de snorfietsers door de verplichting zal overstappen naar de gewone elektrische fiets. Dat kan per jaar tien verkeersdoden en 1100 gewonden schelen.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de plicht ‘een goede zaak’. “De gevolgen van een ongeval zijn op de weg vaak groter dan op het fietspad. Daarnaast is het goed voor de eenduidigheid als alle snorfietsers een helm moeten dragen.”

