Landelijk voorzitter Bij1 Jursica Mills stapt op vanwege ‘toxische partijcultuur’: ‘Veel mensen zijn niet integer’

Jursica Mills. Beeld BIJ1

Mills trad in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 aan. In een interne afscheidsbrief aan afdelingen van Bij1 is ze uitgesproken kritisch op de partij. Zo schrijft ze dat die ‘vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’. Soortgelijke geluiden klonken bij het vertrek van Quincy Gario, die in juli 2021 uit de partij werd gezet.

‘Ik heb gezien dat leden graag rechtvaardigheid willen totdat een rechtvaardig besluit niet bij hen in het straatje past. Dat leden graag een platte organisatie willen, maar nooit verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen gedrag. En ga zo maar door,’ bericht Mills in haar mail. ‘Ik ben als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos, niet zuiver/integer of ongerechtvaardigd benaderd en behandeld en dat allemaal onder het mom van kritiek. Laat dat maar even bezinken.’

De landelijke partij laat weten ‘verdrietig te zijn dat een ‘opeenstapeling van gebeurtenissen in haar privéleven en binnen haar voorzitterschap heeft geleid tot deze uitkomst’, staat in een statement dat zaterdagmiddag op sociale media werd gedeeld. In een eerste reactie had de partij al laten weten ‘overvallen te zijn' door het besluit van Mills, maar dit wel te respecteren. Bij1 schrijft dat de komende dagen in het teken zullen staan van reflectie. Leonieke Schouwenburg neemt komende week de werkzaamheden van Mills over.

Nieuws over het partijbestuur.https://t.co/kduQFC108i — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) 25 juni 2022

Mills: ‘niet rechtvaardig’ wat er binnen de partij gebeurt

Op zaterdag 2 juli wordt tijdens de algemene ledenvergadering van Bij1 besloten wie de nieuwe partijvoorzitter wordt. In de verkiezingen zou het gaan tussen Jursica Mills en Rebekka Timmer. Timmer zat eerder ook in het bestuur maar trok zich in februari terug, mede omdat zij zich niet kon vinden in de koers van de partij.

Toch meldde zij zich onlangs opnieuw aan om voorzitter van de partij te worden, ondanks een negatief advies van de selectiecommissie. Op sociale media heeft ze een grote achterban en middels een persoonlijk pleidooi vraagt ze de leden om op haar te stemmen. Timmer schrijft daar onder meer dat de politiek bij Bij1 niet over ‘ego of status’ gaat. ‘Maar het doen van de dingen die nodig zijn, ongeacht of dat je wel of niet in dank wordt afgenomen.’

In een reactie aan deze krant zegt Mills dat het niet gaat om een tweestrijd tussen haar en Timmer. “Het gaat over Rebekka. Zij heeft van de selectiecommissie een negatief advies gekregen, maar zet toch door. De manier hoe leden daarmee omgaan vind ik aanstootgevend. Als minder bekende leden een negatief advies krijgen, vinden ze dat oké. Maar bij Rebekka gaan mensen actie ondernemen.”

Onder meer de Bij1-fractie in Utrecht heeft een nieuwsbrief rondgestuurd naar leden waarin zij oproept Timmer te steunen. Ook prominente Bij1-leden op Twitter en Instagram steunen haar. Timmer heeft een sterke band met partijleider Sylvana Simons, voor wie zij werkt in de Tweede Kamer.

Mills noemt het ‘niet rechtvaardig’ wat nu binnen de partij gebeurt. Mills: “Juist in een tijd waarin we streven naar radicale gelijkheid moeten we soms ons gedrag aanpassen ten behoeve van gelijkwaardigheid. Dat moet je doortrekken naar al ons handelen, ook als je je ongemakkelijk voelt. Heel veel mensen binnen de partij zijn niet integer. Ik ben zeer teleurgesteld.”

Rebekka Timmer zegt nu eerst met de partij in overleg te willen, voordat ze een reactie geeft.

Opeenvolgende conflicten

Naast de eerder genoemde breuk met Gario zijn er vaker (dreigende) conflicten binnen de relatief jonge partij. De Haagse afdeling brak naar aanleiding van het royement van Gario met de landelijke Bij1. De Amsterdamse afdeling dreigde vorige maand in twee kampen uiteen te vallen, maar op de algemene ledenvergadering werden de gemoederen weer gesust. Wat de gevolgen van het opstappen van Mills voor de richtingenstrijd binnen Bij1 betekent, is op dit moment nog onduidelijk.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de mail van Mills naar leden was verstuurd. Dat klopt niet: het gaat om een mail die naar de afdelingen van Bij1 is gegaan.