Lampionnen, snoep en optochten: Amsterdam maakt zich op voor Sint-Maarten

De tijd van zelfgeknutselde lampionnen, een hoeveelheid snoepgoed waarvan de tandarts eurotekens in zijn ogen krijgt en gezang van bedenkelijke kwaliteit is weer aangebroken. In Amsterdam zijn er diverse activiteiten gepland rondom het kinderfeest.

Zo vertrekt vanaf het Ambonplein in de Indische Buurt om 19.00 uur een stoet van mensen met met lampionnen, lichtsculpturen en muziek voor de Super Sint Maartenparade. Ook het Vondelpark is vrijdagavond om 18.00 uur weer het toneel van een lange sliert kinderen. De optocht wordt begeleid door muziek van het Amsterdamse straatorkest Toeters & Bellen.

Aangename temperatuur

Het belooft met een graad of 10 en weinig wind een aangename avond te worden, aldus Weeronline. Al koelt het wel snel af, dus deelnemers aan Sint-Maarten doen er goed aan om zich warm aan te kleden. Overdag is het met zo’n 14 à 15 graden warm te noemen voor deze tijd van het jaar.

Sint-Maarten wordt vooral in Noord-Holland en in het noorden van het land gevierd. In sommige plaatsen worden op de elfde van de elfde vreugdevuren ontstoken. Ook delen van Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Zwitserland vieren het feest.

Mandarijntje

Het feest van Sint Maarten hebben we te danken aan een heilige. Volgens de legende reed de Franse bisschop Martinus op een koude dag de poorten van Amiens binnen, toen hij een bedelaar tegenkwam.

Hij stapte van zijn paard af, sneed met zijn zwaard zijn mantel in twee stukken en deelde de warme jas. Om aan die goede daad te herinneren, lopen kinderen met hun lampion langs de deuren waar ze na het zingen van een liedje als dank snoepgoed krijgen. Of, als ze pech hebben, een mandarijntje.

