Laatste week van het jaar verloopt wisselvallig, zacht en soms met flink wat wind

We moeten vrijwel dagelijks rekening houden met neerslag. Soms zijn dat buien die regionaal, kortdurend en fel kunnen zijn, soms zijn het regenzones die ons langere tijd parten spelen. Ook waait het soms stevig door.

Morgen, tweede kerstdag, trekt in de ochtend een gebied met actieve buien van west naar oost over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vrijwel droog met wat zon, maar met name het noorden van het land blijft in de avond wel gevoelig voor enkele buien. In de avond en nacht zorgen relatief koude lucht en opklaringen ervoor dat we de koudste nacht van de week beleven.

Regenzone

Dinsdag overdag is het grotendeels droog met nu en dan zon. In de nacht naar woensdag passeert de volgende regenzone kort gevolgd door buien. Later op woensdag volgt weer een volgende regenzone. Donderdag oogt het weerbeeld buiig, waarna in de avond en nacht naar vrijdag opklaringen passeren. Vrijdag is het vervolgens weer de beurt aan een regenzone.

“Met uitzondering van de timing zijn de belangrijkste weermodellen het wel eens over het wisselvallige weerbeeld en de temperatuur. Die blijft deze week (veel te) hoog voor de tijd van het jaar,” aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.