Laatste klimaatactivist XR weer vrij na aanhouding op Eindhoven Airport

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren actie bij Eindhoven Airport. Beeld ANP

De laatste activist die zaterdag bij de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) werd aangehouden op Eindhoven Airport en nog vastzat, is in de avond weer vrijgelaten, meldt de Koninklijke Marechaussee zondag.

De marechaussee hield in totaal 104 mensen van de klimaatactiegroep aan omdat ze zich op verboden terrein begaven. Allemaal hebben ze een proces-verbaal gekregen. Het Openbaar Ministerie beslist of de activisten worden vervolgd.

Privéjets

De klimaatactivisten voerden zaterdagmiddag actie op het terrein waar privéjets staan geparkeerd. Het was ze gelukt een gat in een hek te knippen en daar doorheen te klimmen. Dat deden ze omdat ze vinden dat Eindhoven Airport luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade faciliteert. De actiegroep wil dat het vliegveld onder meer stopt met vervuilen, zich houdt aan de klimaatregels en dat er minder vanaf het vliegveld wordt gevlogen.

De marechaussee had de groep verschillende malen gesommeerd het terrein te verlaten. Een deel van de groep verliet het terrein na een oproep van de marechaussee. Degenen die bleven zitten, werden aangehouden.

Eerdere acties

Eerder deze maand hield de klimaatgroep nog een demonstratie op de A12 in Den Haag en in november op Schiphol. Op de luchthaven in Amsterdam klommen demonstranten van Extinction Rebellion en Greenpeace over het hek naar het gedeelte waar privévliegtuigen stonden. De groep ketende zich vast aan meerdere jets om te voorkomen dat de toestellen zouden opstijgen. De politie hield toen honderden activisten aan.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: