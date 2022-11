Laagste aantal mensen met corona in ziekenhuis in bijna een maand

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis ligt, is gedaald naar het laagste niveau in bijna een maand. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1010 positief geteste mensen, het kleinste aantal sinds 7 oktober. In de afgelopen dag zijn 61 bedden vrijgekomen.