Laagste aantal coronagevallen sinds mei, ‘najaarsgolf ten einde’

Vorige week meldde het RIVM 12.311 positieve tests in een week tijd. Het aantal nieuwe gevallen is nu dus met 37 procent gedaald, en dat is de grootste afname sinds half april, 29 weken geleden. “De daling die we al een tijdje zien zet door. We kunnen wel zeggen dat de najaarsgolf ten einde is,” constateert het RIVM.

Rioolwater

Zelftests worden niet meegeteld, dus het werkelijke aantal nieuwe gevallen kan hoger zijn. Maar ook op andere plekken ziet het RIVM bewijs dat het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. Zo zijn in het rioolwater steeds minder virusdeeltjes te vinden. Ook in verpleeghuizen testen minder mensen positief. Op de website van het RIVM waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben, de Infectieradar, daalt het aandeel meldingen eveneens.

Met het aantal positieve tests daalt ook het aantal ziekenhuisopnames. In de afgelopen week belandden 341 mensen vanwege coronaklachten in een ziekenhuis. Dat is bijna 35 procent minder dan de week ervoor en het laagste aantal opnames in zeven weken tijd. Van de 341 kwamen 23 mensen op een intensive care te liggen, tegenover 36 een week eerder. Het RIVM kreeg afgelopen week bericht over het overlijden van 29 coronapatiënten. Een week ervoor waren er 38 gemelde sterfgevallen.

Alarmniveau

Toch blijft het alarmniveau onveranderd. De overheid gebruikt een ‘thermometer’ om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Die kent vier standen: laag, verhoogd, hoog en zeer hoog. Sinds half oktober staat Nederland op stap twee en dat blijft voorlopig zo. Dat leidt vooralsnog niet tot nieuwe maatregelen of beperkingen.

Dat de thermometer op ‘verhoogd’ blijft staan, komt doordat het RIVM een nieuwe subvariant van de omikronvariant ziet opkomen. “We zijn onzeker over wat subvariant BQ.1 gaat doen. Het aandeel daarvan lijkt toe te nemen. We willen afwachten of dat gaat zorgen voor een toename van het aantal besmettingen. Bovendien blijven kwetsbare mensen risico lopen.”

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal daalde naar het laagste niveau sinds 21 april, ruim zes maanden geleden. Het cijfer staat nu op 0,79. Dat betekent dat een gemiddelde groep van honderd besmette mensen het coronavirus overdraagt op 79 anderen. Zij steken vervolgens 62 mensen aan, die het virus daarna doorgeven aan 49 personen. Bij elke stap wordt de nieuwe groep besmette mensen kleiner en wordt het moeilijker voor het coronavirus om anderen te bereiken.

