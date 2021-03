Laag op de lijst, hoog in ambitie: zo willen deze Amsterdammers tóch in de Kamer komen

Fatihya Abdi (30). Beeld Susanne Stange

Zonder blikken of blozen houden Fatihya Abdi (30) en Rob Hofland (30) vol dat het écht geen tegenvaller was. De twee jonge Amsterdammers zijn allebei geselecteerd voor een plek op de kieslijst voor de Tweede Kamer, maar staan met plek 30 voor Abdi bij de PvdA en plek 58 voor Hofland bij D66 – hoogstwaarschijnlijk – te laag om direct gekozen te worden.

Het weerhoudt ze er beiden niet van om in de afgelopen weken veel tijd en energie te stoppen in een persoonlijke campagne.

Logischerwijze krijgen de lijsttrekkers de meeste aandacht van het grote publiek, maar wie niet sterk is moet slim zijn. Hofland focust zijn campagne op twee gebieden: Amsterdam en zijn geboortestad Meppel. “De mooiste van Drenthe.”

Dutch Squad

Hij heeft folders uitgedeeld en er komt een interview in de Meppeler Courant, helaas wel pas na de verkiezingen. “We hebben een video gemaakt waarin allemaal mensen vertellen dat ze op mij gaan stemmen, en die gaat behoorlijk rond in de groepsapps. Mijn moeder wordt al gefeliciteerd door mensen van mijn oude basisschool en zo, dus mijn kandidatuur is al breder bekend dan alleen in mijn eigen bubbel.”

Rob Hofland (30). Beeld Susanne Stange

Ook Abdi moest creatief zijn om op te vallen, en doet dat door een tegendraadse campagne te voeren. Samen met drie andere kandidaten van kleur, van Denk, GroenLinks en D66, richtte ze De Dutch Squad op, een verwijzing naar een vergelijkbare beweging in de Verenigde Staten. De boodschap: deze vier vrouwen willen het verschil maken in een parlement dat nu nog gedomineerd wordt door witte oudere mannen in pakken.

“Mensen vinden het tof dat wij een samenwerking lanceren terwijl campagnes meestal polariserend zijn,” zegt ze. “En het werkt, ik werd op straat in Zuidoost herkend als een van de vrouwen van De Squad, niet als Fatihya van de PvdA. Het gaat rond in whatsappgroepen.”

Generatie mobiliseren

Daar waar Hofland in Meppel te horen kreeg dat mensen twintig jaar geleden al wel dachten dat hij ooit Kamerlid zou worden, ziet Abdi juist het tegenovergestelde. “Mensen weten dat ik actief was binnen de PvdA, maar zijn positief verrast dat ík nu op de lijst sta. De politiek is veel te eenzijdig samengesteld, dat moet anders.” Ook voor Hofland is zijn persoonlijke situatie een wapen in de campagne. “Omdat jonge mensen weinig stemmen, konden de brexit en de verkiezing van Trump gebeuren. We moeten onze generatie mobiliseren. Ik bouw met deze campagne de kennis en ervaring op om daarbij te helpen.”

Om op eigen kracht in de Kamer te komen moeten zij waarschijnlijk rond de 20.000 stemmen halen, afhankelijk van de opkomst. Een enorme opgave die maar enkelen lukt. Toch weigeren Abdi en Hofland allebei om de campagne een hobby, of alleen een oefening voor later te noemen. “Ik voer campagne zoals ik in het leven sta, voor de volle honderd procent,” zegt Abdi. “Je kandideert je niet om ‘misschien’ Kamerlid te worden,” zegt Hofland. “Het is een hels karwei, maar ik sta tenminste op de lijst!”