Laadpaal? Zonnepaneel? Het tekort aan mensen om ze neer te zetten blijft maar groeien

Een zonnepaneel op het dak, warmtepomp op zolder en een laadpaal voor de deur? Vergeet het maar even. Het tekort aan monteurs en technici loopt zo hoog op dat het halen van de klimaatdoelen en de uitvoerbaarheid van woningbouwplannen gevaar lopen.

‘Wij helpen u graag om te verduurzamen’, schrijft Feenstra, een van de grootste installatiebedrijven van Nederland, aan klanten die een warmtepomp willen laten installeren. ‘maar wij kunnen op dit moment geen nieuwe aanvragen in behandeling nemen.’

Dan maar een zonnepaneel op het dak? Bij installateur Suntech Energy, dat net is overgenomen door elektronicaketen BCC, is het: nu kopen en met een beetje geluk worden de panelen in maart op het dak geschroefd.

De achterstanden bij de verduurzaming en de bouw van woningen en kantoren lopen nog verder op. Het tekort aan technici is inmiddels zo groot dat de milieudoelen van het kabinet in gevaar komen, waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving deze week.

“Er moet zó veel gebeuren” zegt Marlies Visser, operationeel directeur bij netbeheerder Alliander. “Alleen de netbeheerders in Nederland hebben al 13.000 mensen nodig om de energiesector te moderniseren en de duurzaamheidsdoelen te halen. Als die mensen er niet komen, dan kunnen we de werkzaamheden niet uitvoeren. Dan komt de energietransitie in gevaar en halen we de hele woningbouwopdracht niet.”

Donkerrood

Alsof het een weerbericht betreft, houdt dataspecialist Intelligence Group bij hoe het in Nederland staat met de arbeidsmarkt voor technici. Groen staat voor een klimaat waarin gemakkelijk personeel wordt geworven, oranje voor moeilijk en rood voor extreem moeilijk. Op het kaartje van september is Nederland egaal donkerrood.

“Het aantal vacatures voor technici met een mbo-diploma is de afgelopen twee jaar 87 procent gegroeid,” zegt Inge Vuijk van Intelligence Group. “Bij hoger opgeleide technici nog meer: 126 procent.”

En het wordt alleen maar moeilijker. “Op elke zonnepaneelmonteur zijn er nu veertien vacatures. Dat worden er eind 2023 twintig.”

Intussen veranderen technici steeds minder vaak van baan: maar 12 procent van de monteurs is actief op zoek naar nieuw werk.

Dan maar rekenen op de nieuwe aanwas? Tevergeefs. Begonnen in 2019 nog ruim 42.000 leerlingen aan een technische mbo, dit schooljaar zijn dat er nog maar 38.500. “Het imago van het mbo speelt een grote rol,” zegt Marc Hendriks van ROVC, met zestienduizend studenten per jaar een van de grootste particuliere opleiders voor technisch personeel. “Daar is de overheid debet aan. Die heeft jarenlang het hbo en het universitair onderwijs gepromoot. Dat was best nobel, maar daardoor is de instroom op het technisch mbo alleen maar teruggelopen. Terwijl op iedere technisch ontwerper of projectmanager met een hbo-diploma tien monteurs nodig zijn om alles dat is bedacht ook uit te voeren.”

De instroom van nieuwe technische hbo-studenten loopt inmiddels ook terug.

ROVC, dat vooral in opdracht van bedrijven technici opleidt of bijschoolt, ziet bovendien steeds meer pas gediplomeerde mbo’ers langskomen voor een bijspijkercursus. “Het onderwijs schiet echt tekort. Onze klanten vertellen ons dat afgestudeerden vaak nog lang niet goed genoeg zijn om aan het werk te gaan; die scholen wij vervolgens bij.”

“We groeien nu enorm snel doordat de markt schreeuwt om personeel. Er zijn vandaag mensen nodig. Er moeten tienduizenden cv-monteurs worden omgeschoold voor de installatie van warmtepompen. We zijn een grote opleider. Maar zestienduizend nieuwe technici per jaar is volstrekt onvoldoende om aan de enorme vraag te voldoen.”

Afschaffen schoolgeld

Daar ligt een rol voor de overheid, zegt Visser van Alliander. “De overheid moet meer investeren in techniekonderwijs. Met stimuleringsmaatregelen zoals het afschaffen van schoolgeld voor technische opleidingen en bonussen voor zij-instromers die een technisch beroep kiezen. En de technieksector financieel bijstaan, die nu 90 procent van de opleidingen zelf financiert.”

“Ik wil niet voor eigen parochie preken, maar investeren in techniek en ict moet voorrang krijgen boven andere loopbanen. Deze mensen zorgen er voor dat er straks door automatisering in andere sectoren, zoals de zorg en bij de energietransitie, met minder mensen kan worden gewerkt. Uiteindelijk begint de oplossing voor de huidige personeelscrisis bij de techniek.”

De technieksector moet volgens Visser de hand ook in eigen boezem steken. Niet alleen de aanwas van nieuwe technici stokt, ook lopen veel jonge techneuten weer weg. “Een aanzienlijk aantal mensen stapt na twee jaar weer op omdat bedrijven hen onvoldoende perspectief bieden. Jonge mensen willen elke twee jaar iets anders, als dat bij een werkgever niet kan, gaan ze weg. Bedrijven moeten mensen langer boeien, omscholen en het werk langdurig interessant houden.”

Daarnaast moet er veel beter worden samengewerkt bij het opleiden van technici. “Veel werkgevers starten eigen opleidingstrajecten. Alleen al in en om Amsterdam lopen minimaal 150 initiatieven, we zijn opgehouden met tellen. Er is meer regie nodig.”

Liander, het dochterbedrijf van Alliander dat energienetten aanlegt en onderhoudt , zoekt jaarlijks driehonderd technici en opent binnenkort een eigen school in Amsterdam-Westpoort. “Niet alleen voor eigen mensen, maar ook om personeel te scholen van onderaannemers. Veel MKB-bedrijven zijn niet groot genoeg om zelf mensen op te leiden. We trekken alles uit de kast om ze zo snel mogelijk klaar te stomen.”

Eigen bedrijfsschool

Ook andere bedrijven starten uit arren moede hun eigen opleiding, zoals winkelketen BCC dat 1 oktober zijn eigen bedrijfsschool voor monteurs opent. Niet alleen voor tv’s en keukens, maar ook voor airconditioners, luchtverwarmingssystemen en – dankzij de overname van Suntech – zonnepanelen. “We willen niet alleen meer consumentenelektronica verkopen,” zegt BCC-topman Caspar Klinkhamer, “maar we willen klanten ook helpen bij ingewikkelde en dure investeringen in airco’s, zonnepanelen en binnenkort ook thuisaccu’s.”

Het liefst zou hij meteen in alle 61 BCC-vestigingen zonnepanelen verkopen. “Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We moeten eerst goed gekwalificeerd personeel hebben. Wij hebben nu negentig installateurs die tv’s en soundbars installeren, keukens inbouwen en airco's monteren. Voor de installatie van zonnepanelen heeft Suntech vier installatieploegen die het dak op en de meterkast in gaan. Een verdubbeling is nog het minste. Van het reguliere onderwijs moeten we het niet hebben. Dus gaan we het zelf oppakken.”

Maar dan moeten die mensen er wel zijn. Volgens Erwin Keurhorst van Xelvin, dat technisch personeel bij bedrijven onderbrengt, zijn er simpelweg te weinig werkenden. “De vergrijzing slaat toe en er komen steeds minder jongeren.”

Zuid-Afrika

Xelvin haalt steeds meer personeel van steeds verder weg, tot aan Zuid-Afrika toe. “Qua opleidingsniveau zitten ze heel dicht bij Nederlanders, qua technische vaardigheden zijn ze beter. Ze willen graag naar Europa vanwege het politieke klimaat in Zuid-Afrika. Ze spreken Engels en mensen met een Afrikaanderachtergrond praten binnen een maand met Nederlanders mee.”

“Van onze mensen uit Zuid-Afrika werkt 90 procent na vijf jaar nog altijd bij dezelfde opdrachtgever, maar bedrijven moeten zich inmiddels wel afvragen of ze nog voldoende te bieden hebben om deze groep te behouden. Vooral kleinere techniekbedrijven zijn nog huiverig voor buitenlands personeel. Ze zijn ook bezorgd wat hun klanten ervan vinden. Maar daar red je het niet meer mee.”

Ook Hendriks van opleider ROVC leidt steeds meer buitenlands personeel op. “In Amsterdam hebben we met installatiebedrijf IJskoud een samenwerking waarin we Syrische statushouders klaarstomen voor de koeltechniek. In Delft leiden we met het UWV mensen uit de bijstand op tot zonnepaneelinstallateur.”

“We richten ons nu op mensen uit Oekraïne, met een enorme motivatie en technische achtergrond. Dat zijn doelgroepen die we keihard nodig hebben. Ook vrouwen. Het percentage vrouwen in de techniek is met 14 procent nog veel te klein. Daar zit nog de hoop voor technische bedrijven.”