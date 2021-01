Kwart werknemers ondanks corona gedwongen op kantoor te werken

Coronafile?

Volgens het CBS is er geen sprake van een coronapiek in het woon-werkverkeer. De verkeersintensiteit lag in december doordeweeks rond de 80 procent in vergelijking met die van eind 2019 – in het weekend op grofweg 70 procent. Dat is veel drukker dan tijdens de eerste coronagolf, toen het verkeer maar 35 procent van het niveau uit 2019 betrof.

Inmiddels lijkt het verkeer weer af te nemen. Volgens Google ligt het verkeer nu 32 procent lager dan in januari 2020. Op 14 december, de dag voor de nieuwe lockdown was dat 18 procent lager. Ook het openbaar vervoer wordt veel minder gebruikt. Het aantal ov-reizigers lag donderdag volgens Translink 72 procent lager dan een jaar geleden. De dag vóór de tweede lockdown was dat de helft lager.