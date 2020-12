Kwart van jonge artsen overweegt met opleiding te stoppen

Een kwart van de jonge artsen heeft zoveel last van de arbeidsomstandigheden dat ze erover denken met de opleiding te stoppen. Beeld ANP

Dat blijkt uit een enquête van De Jonge Specialist, een beroepsvereniging voor artsen in opleiding tot specialist (aios) en artsen niet in opleiding (anios). Zo'n 1500 jonge artsen vulden de vragenlijst in.

Een kwart van de jonge artsen heeft zoveel last van de arbeidsomstandigheden dat ze erover denken met de opleiding te stoppen. Meer dan 80 procent werkt gemiddeld 8 uur per week over, zonder daar in de meeste gevallen compensatie in tijd of geld voor terug te krijgen. Ook hebben de jonge artsen het gevoel gehaast te moeten werken, geen pauze te kunnen houden en het werk van langdurig uitvallende collega’s over te moeten nemen omdat er geen vervanging wordt geregeld.

De uitkomst van het onderzoek is opmerkelijk, omdat de jonge artsen volgens de beroepsvereniging zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun werk zijn.

Zorgelijke cijfers

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek, is dat er tijdens de eerste coronagolf minder werkdruk werd ervaren. Dat heeft volgens sommige respondenten te maken met een groot solidariteitsgevoel tijdens de eerste periode.

Het bestuur van De Jonge Specialist spreekt van ernstige cijfers. ‘Dit is zorgelijk voor de gezondheidszorg. Laten wij zorgen voor de medisch specialisten van morgen en hun bevlogenheid koesteren, door betere arbeidsomstandigheden en begeleiding te bewerkstelligen, hetgeen van goed werkgeverschap en opleidingsmentaliteit getuigt.’