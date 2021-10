Kwart van geëvacueerde Afghanen krijgt verblijfsvergunning

Twee Afghaanse evacués lopen met tassen vol etenswaar terug naar de noodopvang in Heumensoord. Beeld DG

In augustus evacueerde Nederland zo’n tweeduizend mensen uit Afghanistan, die vanwege hun band met Nederland recht zouden hebben op asiel in ons land. Of het om ambassademedewerkers en tolken met hun gezinnen gaat, is niet bekend. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat niet in op de achtergrond van deze groep. Formeel wordt ook niet gezegd of de asielaanvragen toegewezen zijn of afgewezen, maar zou het in deze gevallen wel om een positief besluit gaan.

Voor alle geëvacueerde Afghanen geldt, net als voor de ongeveer 2100 mensen die het kabinet nog hoopt te evacueren uit Afghanistan, dat zij in een verkorte asielprocedure terechtkomen. De IND heeft op verschillende locaties waar Afghanen worden opgevangen teams ingezet die met de evacués spreken. Daarvoor worden tijdelijk ook werknemers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) gebruikt.

Veiligheidsscreening

Ook wordt de identiteit van de evacués door de Koninklijke Marechaussee gecheckt en worden zij onderworpen aan een veiligheidsscreening. Die is voor vrijwel alle mensen al afgerond. Onder de evacués is ook een groep van ongeveer 220 mensen die niet in Nederland willen blijven, maar wachten op doorreis naar een ander land. Zij worden wel gescreend, maar hoeven niet geïdentificeerd en geregistreerd te worden door de marechaussee. Ook gaan zij niet de asielprocedure in.

De overige groep van zo’n 1500 mensen krijgt naar verwachting snel het besluit over hun asielaanvraag te horen, stelt de IND. In de noodopvanglocatie in Harskamp worden evacués sinds vorige week gehoord, in het tentenkamp Heumensoord beginnen deze gesprekken komende week.