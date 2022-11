Kwart van de artsen is afgelopen jaar bedreigd

Artsenorganisatie KNMG kijkt naar het inrichten van een meldpunt waar artsen bedreigingen kunnen melden. Beeld Getty Images/iStockphoto

Artsenfederatie KNMG deed onderzoek naar bedreigingen onder 562 medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen, ouderengeneeskundigen en verzekeringsartsen. De aanleiding is het toenemende geluid over (online) bedreigingen. “Tijdens coronatijd zagen we een piek, vooral bij artsen die zich inzetten om desinformatie rondom corona te bestrijden,” zegt René Héman, voorzitter van KNMG. “Het aantal bedreigingen is nu afgenomen, maar hoger dan voor corona.”

Uit de resultaten blijkt onder andere dat een kwart van de artsen in het afgelopen jaar is bedreigd. De meeste bedreigingen zijn verbaal (80 procent), maar 27 procent heeft te maken gehad met fysieke agressie. Het zijn met name patiënten en hun naasten die de bedreigingen uiten.

Héman noemt de resultaten schokkend. “Slechts zes procent van de bedreigde artsen deed aangifte, een iets grotere groep maakte een melding bij de politie. Wij raden aan om altijd aangifte te doen, daarmee maak je duidelijk dat er een grens is.”

Verschraling

Héman maakt zich zorgen over wat de toegenomen bedreigingen doen met het vak. “Veel artsen zetten zich in om het bewustzijn rondom desinformatie te vergroten en delen betrouwbare informatie. Dat ze daardoor te maken krijgen met agressie en geweld is onaanvaardbaar. Het gevolg is dat artsen terughoudender worden om deel te nemen aan het publieke debat. Dat moeten we voorkomen, het zorgt voor een verschraling.”

De KNMG zegt met verschillende partijen te praten en kijkt naar het inrichten van een meldpunt. “We hebben politie, justitie en de politiek nodig. Zo moet de route rondom het aanpakken van bedreigingen makkelijker worden. Zodat een arts bijvoorbeeld aangifte kan doen zonder huisadres op de aangifte, wat de bedreiger normaliter te zien krijgt.”