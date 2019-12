Kwart senioren wordt belaagd met babbeltrucs

Senioren wordt geadviseerd een deurketting te gebruiken om kwaadwillende lieden buiten te houden. Beeld Thinkstock

Van de senioren die geconfronteerd zijn met babbeltrucs, is ruim een vijfde daadwerkelijk opgelicht. Met een trukendoos vol smoezen weten oplichters ze geld afhandig te maken. In 7 procent van de oplichtingsgevallen was er sprake van - dreiging met - geweld.



Dat blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB onder 1300 senioren van 55 jaar en ouder. Directeur Manon Vanderkaa van deze organisatie noemt de cijfers ‘schrikbarend hoog’. Ze pleit voor maatregelen van de politie en van senioren zelf. Zo moeten wijkagenten weer zichtbaarder zijn en in contact staan met senioren. Daarnaast roept ze slachtoffers op meteen aangifte bij de politie te doen.



Met babbeltrucs proberen criminelen zich vaak de woning binnen te praten. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze de meterstand komen opnemen of een pakketje komen brengen. Ondertussen proberen ze geld of waardevolle zaken zoals sieraden te ontfutselen. Recent was zelfs een bende actief die bloed kwam afnemen bij oude mensen.

Schaamte

Slechts 15 procent van de senioren die geconfronteerd zijn met babbeltrucs zegt aangifte te hebben gedaan. Volgens Vanderkaa speelt schaamte daarbij een grote rol. “Mensen nemen het zichzelf kwalijk dat ze erin zijn getuind. Dat is onterecht natuurlijk. Ze zijn slachtoffer geworden van gewiekste criminelen. Het is van groot belang dat meteen aangifte wordt gedaan, want oplichters gaan de hele buurt af op zoek naar het volgende slachtoffer.”

Senioren blijken een dankbare prooi. Sommige oplichters hebben het zelfs speciaal gemunt op kerkgangers, blijkt uit het verhaal van de 77-jarige An Pieterse, die werd uitgepikt op basis van een interview in het lokale kerkblad. “Schandalig dat criminelen op deze manier slachtoffers uitzoeken,” aldus Vanderkaa.

KBO-PCOB probeert senioren weerbaarder te maken tegen oplichters aan de deur of telefoon. De organisatie geeft trainingen in het land en heeft een app ontwikkeld waarmee mensen kunnen oefenen.