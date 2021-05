Kwart miljoen mensen sneller uitgenodigd vanwege lege prikstraten

Het is relatief rustig op de priklocaties, hoewel er voldoende coronavaccins beschikbaar zijn. Beeld ANP

Ouderen en kwetsbaren met een hoge medische indicatie, zoals mensen met het Downsyndroom en ziekten als Duchenne, ALS en leukemie waren als eerste aan de beurt. Dit om zoveel mogelijk sterfte en (ernstige) ziekte te voorkomen. Nu zijn dus ook andere kwetsbare groepen aan de beurt. Nu ontvangen mensen met een medische indicatie die bijvoorbeeld suikerziekte of problemen aan hart, longen of nieren hebben een uitnodiging voor een prik via de huisarts.

De GGD-koepelorganisatie laat weten dat er van de 525.000 mensen die zijn uitgenodigd, maar één op de drie daadwerkelijk een afspraak heeft ingepland. “Er zijn tot nu toe 525.000 mensen uitgenodigd en wij hebben van die groep 180.000 afspraken staan,” aldus GGD Ghor-woordvoerder Suzan Demirhan. “Mogelijk komt dit doordat de uitnodigingen zijn verstuurd in de vakantieperiode. Als er capaciteit over is, wil je die natuurlijk zo snel mogelijk opvullen.”

Lege prikstaten

Om te voorkomen dat de prikstraten leeg blijven, worden daarom mensen met een medische indicatie eerder uitgenodigd. Het gaat om personen die vanwege gezondheidsrisico’s soms al een jaar binnen blijven en bijvoorbeeld ook hun kinderen thuis houden van school. Deze groep ontvangt normaal via de huisarts een uitnodiging voor de griepprik.

“Sommige mensen zitten echt serieus bij de brievenbus te wachten,” verklaart woordvoerder Rinske Wieman van het ministerie van Volksgezondheid. “We hebben hiertoe ook besloten vanwege de #VergeetOnsNietHugo-actie.” Drie mensen tussen de 18 en 60 jaar met een (hoog) risico op een ernstig verloop van Covid-19 vonden elkaar via Twitter en startten de actie. Via de hashtag vroegen zij aandacht voor hun uitzichtloze situatie en langzaam sloten steeds meer mensen zich aan bij het drietal.

Pfizer of Moderna

De groep kwetsbaren die nu wordt uitgenodigd krijgt het BioNTech/Pfizer of het Moderna-vaccin. Huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en toezicht op de GGD-locaties.

De miljoen Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie zouden op advies van de Gezondheidsraad tegelijk met de groep 50 tot 59-jarigen gevaccineerd worden. Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico lopen op ernstige gezondheidsschade door Covid-19. In de praktijk gaat iedereen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie nu niet tegelijk, maar net vóór de groep 50 tot 59-jarigen zonder medisch risico.

Van huisarts naar GGD

In eerste instantie zouden huisartsen de betreffende groep voor hun rekening nemen, maar de circa honderd GGD-vaccinatielocaties door het hele land kunnen dat vanwege het aantal prikkers en de speciaal opgerichte infrastructuur snel doen.

In april was er ook al plek over in de prikstraten. Het ministerie van Volksgezondheid riep toen alle 65-plussers die dat nog niet hadden gedaan op om een afspraak te maken voor een coronaprik. Vanweg de onbenutte capacitiet in de prikhallen, konden toen ook steeds meer mensen onder de 60 een vaccinatieafspraak maken.

Begin volgende week kan de uitnodiging ook in de bus vallen bij mensen van het leeftijdscohort 1963. Dat zijn mensen die dit jaar 58 jaar worden.